　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

雷皓明／約法三章更幸福　婚前契約具法律效力

▲▼婚禮,結婚,新郎,新娘,示意圖。（圖／視覺中國）

▲結婚雙方在婚前或婚姻關係中，為了保障自己婚後權益所作的婚前契約，是有法律效力的。（圖／視覺中國）

結婚雙方在婚前或婚姻關係中，為了保障自己婚後權益所作的協議，就是婚前契約。基於契約自由原則，私人間可以就想約定的事情簽訂契約，所以婚前契約是有法律效力的。

不過要注意的是，婚前契約違反公共秩序善良風俗的部分會無效（《民法》第72條參照）。比如說，約定其中一方有違反協議內容即離婚，因為婚姻關係的消滅非常注重當事人真意，不能作為條件而預先表示，而且婚前契約應該以延續婚姻為目的，所以這樣的約定是違反公序良俗而無效的喔！

婚前契約定期限是否有效

曾經看過一份婚前契約內容，雙方在契約尾聲協議：「此約於雙方簽定後五年內有效」。此種對於婚前契約定期限的約定是否有效呢？有沒有上述違反公序良俗的情形呢？

實務上看到的，多為適用於婚姻關係存續中的婚前契約，有定契約期限的很少，目前在法院公開的判決裡，尚無針對婚前契約約定期限而有爭議的案件。由於婚前契約的設立是以延續婚姻為目的，如果約定期限用來確立雙方婚姻前期互動的默契，在達成共識後，覺得這些約法三章已不必要，而終止婚前契約，並無不可。

期限過後採何種夫妻財產制

前面提到的這個個案，他們在這份婚前契約裡約定選擇分別財產制為夫妻財產制。這裡插播一下，我國《民法》規定，夫妻能自行決定對於財產的管理與使用方式，並且分為法定財產制與約定財產制。其中，約定財產制又可細分為共同財產制與分別財產制，若未約定依法即為法定財產制（《民法》第1005條參照）。

而個案中因為有約定婚前契約的期限，對他們的夫妻財產制屬於何類，會有什麼影響呢？依照《民法》1017條第3項規定，夫妻以契約訂立夫妻財產制後，於婚姻關係存續中改用法定財產制者，其改用前之財產視為婚前財產。個案情形雖然不是法條明文的改用法定財產制的情況，但他們之間約定分別財產制的期限到期，回歸未約定財產制的狀態，依照規範目的跟立法意旨，個案可以類推適用本條，在婚前契約期限到期後，兩者的夫妻財產制開始為法定財產制，而此前的財產視為婚前財產喔！（本文轉載自律師談吉他粉絲頁

好文推薦

雷皓明／只是幫別人簽名犯偽造文書罪嗎

雷皓明／餐廳我開的為何不能拒絕米其林評論

雷皓明／正韓貨變淘寶貨算不算詐欺

▲雷皓明律師

●雷皓明，喆律法律事務所主持律師，著有《一不小心就被吉》以上言論不代表本公司立場。

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►快搶！大瓶「蘭蔻小黑瓶」才2880元

ET快訊
麥當勞關閉俄847分店　「30億食材全報廢」
不甩聯合國求情！新加坡絞死「弱智運毒犯」　法院理由曝光
自稱「九天玄女唯一指定女神」！她再送暖醫護　萬網讚爆
教授霸家產！將老父證件印鑑都掛失　2億資產轉入自己名下
中興大學畢聯前會長「捲款172萬」害慘畢業生！警方回應了
明變天狂降14℃「今晚開始冷」！連假雨彈襲全台　回暖時間曝
爆北北基桃醫院感控「全線癱瘓」！醫曝4措施挽救：否則必爆炸
萌寵和媽咪深情合照　一起奪「7000元禮包」
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

布蘭妮沒簽婚前契約「8億就飛了」　嫩弟未婚夫回應：保護我的球鞋

1年前定婚前契約…深田恭子38歲不嫁了！交往地產大亨2年現況曝光

雷皓明／約法三章更幸福　婚前契約具法律效力

劍青檢改猛批引院檢大論戰　司法院、最高法院同回應

被害人權益保護走過23年「馨」歷程

馨愛築夢小額貸款助馨生人創業重生

犯保協會《2022被害保護工作指引》新書發表

陳建宇／霸王餐可以吃嗎

蔡東利／犯罪被害人有法律保護

劉時宇／法院認定外送員是平台勞工 ，是德政或管太多

高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！

鳳梨警告連千毅適可而止　怒轟：社會不是你在喬啦

8年級共鳴！骨灰級遊戲網站　點開驚呆：25年來天天更新

辰亦儒直播帶操「飛輪海女孩在哪裡」　跳《我有我的YOUNG》：今天不車禍了XD

「早知勾惡會拍片道歉」　連千毅再反擊：他慌了

逼車男霸氣下車討輸贏　沒拉手煞車回頭追糗爆

早起曬衣！驚見老公躲陽台吸貓　臉埋毛毛肚裡...她愣：在幹嘛啦

鳳梨怒轟連千毅「社會不是你在喬」　警告他「適可而止」：歸剛欸！

紅燈等太久？下車做操　陸男「倒立劈腿」駕駛看傻

出去玩！橘貓搭捷運全程靜悄悄　出站秒鑽出袋子「瞇眼找爸討抱」

雷皓明／約法三章更幸福　婚前契約具法律效力

劍青檢改猛批引院檢大論戰　司法院、最高法院同回應

被害人權益保護走過23年「馨」歷程

馨愛築夢小額貸款助馨生人創業重生

犯保協會《2022被害保護工作指引》新書發表

陳建宇／霸王餐可以吃嗎

蔡東利／犯罪被害人有法律保護

劉時宇／法院認定外送員是平台勞工 ，是德政或管太多

永然法律基金會開放法律系清寒獎助學金申請

用馬斯克填補空虛！　經紀人曝安珀赫德「忘不了前夫強尼戴普」

俄軍坦克大罩門陷入「彈簧玩偶匣效應」　西方早在波斯灣戰爭發現

市區最省發財車？東風小康推新款電動貨車　最長續航達250公里

龍德力外野守備出包待觀察　象魔力挨長打：我們是兄弟

「全隊睡最飽」　羅昂：很高興吃完長局數

中興大學畢聯前會長「捲172萬逃跑」！校方出面回應了

去廁所聽到江坤宇神預言　詹子賢5保送當本土第一人

消費者想放風！電商提前O2O布局　SHOPLINE開實體快閃店

謝金河：一顆蘋果的距離　為喚起中央政治局危機意識的扭轉點

自稱「九天玄女唯一指定女神」！　賈永婕再送暖醫護…萬網讚爆

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

法律熱門新聞

院檢大論戰　司法院、最高法院同回應

陳建宇／霸王餐可以吃嗎

蔡東利／犯罪被害人有法律保護

劉時宇／法院為何認證外送員是勞工

5男關一起　牢房竟變炮房

打死邱小妹　狠父出獄又性侵女童

李家豪／散播疫情謠言恐罰三百萬

弒母案蔡京京詐騙易容　再定一罪

犯保《2022被害保護工作指引》新書

問同志與法官約砲　台東女檢恐送評鑑

雷皓明／幫別人簽名犯偽造文書嗎

被害人權益保護23年「馨」歷程

告訴6月期限　法界：過了就GG

給說法／放高利貸屬於重利罪嗎

更多熱門

相關新聞

院檢大論戰　司法院、最高法院同回應

院檢大論戰　司法院、最高法院同回應

最高法院大法庭日前裁定，檢察官應負責舉證證明刑案被告的累犯紀錄，引起司法論戰大戰。由基層檢察官組成的「劍青檢改」多次發聲明，甚至要求將新聞稿撰稿人送懲戒。對此，司法院也發聲明回應，深表遺憾與惋惜；最高法院也回應，該裁定僅拘束提案庭。

被害人權益保護23年「馨」歷程

被害人權益保護23年「馨」歷程

馨愛築夢小額貸款助馨生人重生

馨愛築夢小額貸款助馨生人重生

犯保《2022被害保護工作指引》新書

犯保《2022被害保護工作指引》新書

台南火鍋店情殺案　廚師殺人判15年半定讞

台南火鍋店情殺案　廚師殺人判15年半定讞

關鍵字：

法律司改人權雷皓明律師談吉他婚前契約

讀者迴響

熱門新聞

連千毅「幕後大哥」出面了！對小弟、勾惡喊話：事件該打住了

林依晨代言服飾7天火大解約！廣告公司判賠141萬

0避孕都沒中！大牙內診「找不到開口」崩潰

金宇彬5年前「及早發現鼻咽癌」有原因！

連千毅「連線大哥罵勾惡」結果慘被唸

醫突PO「病危通知單」嘆：輕症轉重症只有6小時

藥局怒公告「2類人勿購買」　網見排隊一幕火了

YouTuber爽中樂透頭獎5560萬！直接引退

快訊／今增2死！本土狂飆1萬1974例、境外增339

連千毅、勾惡、鳳梨之戰　台中角頭深夜105字發聲

昏迷夢見遭輪輾浪浪　他秒被電醒

每天破萬例「直到這時才會下降」！醫：永遠不會清零

強尼戴普法庭「ㄎㄧㄤ語錄」

陳時中突宣布取消實聯制　她氣炸：3億預算白花了？

涉掏空1億400萬！知名手遊公司負責人遭聲押禁見

更多

最夯影音

更多
高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！

高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！
鳳梨警告連千毅適可而止　怒轟：社會不是你在喬啦

鳳梨警告連千毅適可而止　怒轟：社會不是你在喬啦

8年級共鳴！骨灰級遊戲網站　點開驚呆：25年來天天更新

8年級共鳴！骨灰級遊戲網站　點開驚呆：25年來天天更新

辰亦儒直播帶操「飛輪海女孩在哪裡」　跳《我有我的YOUNG》：今天不車禍了XD

辰亦儒直播帶操「飛輪海女孩在哪裡」　跳《我有我的YOUNG》：今天不車禍了XD

「早知勾惡會拍片道歉」　連千毅再反擊：他慌了

「早知勾惡會拍片道歉」　連千毅再反擊：他慌了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面