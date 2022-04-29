雷皓明／約法三章更幸福　婚前契約具法律效力

▲結婚雙方在婚前或婚姻關係中，為了保障自己婚後權益所作的婚前契約，是有法律效力的。（圖／視覺中國）

結婚雙方在婚前或婚姻關係中，為了保障自己婚後權益所作的協議，就是婚前契約。基於契約自由原則，私人間可以就想約定的事情簽訂契約，所以婚前契約是有法律效力的。

不過要注意的是，婚前契約違反公共秩序善良風俗的部分會無效（《民法》第72條參照）。比如說，約定其中一方有違反協議內容即離婚，因為婚姻關係的消滅非常注重當事人真意，不能作為條件而預先表示，而且婚前契約應該以延續婚姻為目的，所以這樣的約定是違反公序良俗而無效的喔！

婚前契約定期限是否有效

曾經看過一份婚前契約內容，雙方在契約尾聲協議：「此約於雙方簽定後五年內有效」。此種對於婚前契約定期限的約定是否有效呢？有沒有上述違反公序良俗的情形呢？

實務上看到的，多為適用於婚姻關係存續中的婚前契約，有定契約期限的很少，目前在法院公開的判決裡，尚無針對婚前契約約定期限而有爭議的案件。由於婚前契約的設立是以延續婚姻為目的，如果約定期限用來確立雙方婚姻前期互動的默契，在達成共識後，覺得這些約法三章已不必要，而終止婚前契約，並無不可。

期限過後採何種夫妻財產制

前面提到的這個個案，他們在這份婚前契約裡約定選擇分別財產制為夫妻財產制。這裡插播一下，我國《民法》規定，夫妻能自行決定對於財產的管理與使用方式，並且分為法定財產制與約定財產制。其中，約定財產制又可細分為共同財產制與分別財產制，若未約定依法即為法定財產制（《民法》第1005條參照）。

而個案中因為有約定婚前契約的期限，對他們的夫妻財產制屬於何類，會有什麼影響呢？依照《民法》1017條第3項規定，夫妻以契約訂立夫妻財產制後，於婚姻關係存續中改用法定財產制者，其改用前之財產視為婚前財產。個案情形雖然不是法條明文的改用法定財產制的情況，但他們之間約定分別財產制的期限到期，回歸未約定財產制的狀態，依照規範目的跟立法意旨，個案可以類推適用本條，在婚前契約期限到期後，兩者的夫妻財產制開始為法定財產制，而此前的財產視為婚前財產喔！（本文轉載自律師談吉他粉絲頁）

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●雷皓明，喆律法律事務所主持律師，著有《一不小心就被吉》。以上言論不代表本公司立場。