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社會 社會焦點 保障人權

誣指邱太三護妻回任高院領高薪退休　黃越宏須賠80萬確定

▲▼ 邱太三告黃越宏 。（圖為資料照／翻攝自IVOD、記者楊佩琪攝）

▲前法務部長邱太三（左）向媒體人黃越宏（右）求償，獲償80萬元確定。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

資深媒體人黃越宏，2017年間公開批評前法務部長邱太三為妻子宋富美關說，幫助妻子回任法官，領走政府上千萬元的退休金。邱太三對黃越宏起訴求償300萬元並求登報道歉。最高法院審理後，判決黃須賠償80萬元確定，另外將登報道歉部分，撤銷發回更二審。

本案發生於2017年5月間，當時黃越宏撰稿或上節目指出，邱太三為幫助妻子回任法官，2011年間關說司法院，讓妻子趕在55歲的司法官任職期限前，順利回任法官；而後妻子退休，也領走政府上千萬元的退休金。報導及相關言論出爐後，邱太三召開開記者會否認，並限5天內道歉否則提告，黃越宏等人均不理會。邱太三因此提出民刑事相關訴訟，求償300萬元並登報道歉。

其中刑事部分，一審認定黃越宏成立「妨害名譽罪」，處拘役50日，得易科罰金。但上訴二審後，高等法院認為他已善盡媒體的查證責任，故改判無罪確定。

不過民事賠償部分，一審認定黃越宏侵害邱太三名譽，須賠償80萬元，還要在四大報的任一報紙之全國版頭版，及法治時報頭版刊登道歉聲明。但案件上訴二審後，又改認定黃越宏並未侵害邱太三名譽，因此逆轉改判黃越宏免賠。

求償部分的更一審，認為黃越宏的言論，許多部分「未舉證以實其說，均難以採信」，因此更一審認為地院一審判決合理，因此駁回雙方上訴，維持黃越宏敗訴須賠償80萬元，以及刊登道歉啟事的判決。全案再上訴，最高法院審理後，21日一部駁回、一部撤銷，維持80萬元賠償部分，這部分先行確定；至於道歉部分，則是因憲法判決，最高法院撤銷發回更二審。

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