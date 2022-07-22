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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

梁維珊／【賈永婕控舅騙失智母】意定監護避免親人爭產

▲香皂,肥皂,照護,老人,阿嬤,護理師,照服人員,獨居,臥病。（圖／視覺中國）

▲「意定監護」制度讓本人在意識正常時，可預先簽立契約，選擇未來失智時的主要照顧者。（圖／視覺中國）

我國已經邁向超高齡社會，高齡者的照護與財產是迫切需關注的議題。家中長輩失智或失能，在照護上已經非常辛苦，如果長輩手上還有些錢，那麼除了自己子女外，其他親屬甚至看護若覬覦財產，且因長輩精神狀況已大不如前，很容易受到旁人言語影響，進而開啟家庭風暴。

像是知名藝人賈永婕就在臉書粉專上表示，「媽媽在五年前已失智，經過醫院醫生診斷確認給予失智症證明，並喪失認知及判斷能力，判定無法財產自理！這也是舅舅、舅媽均明確知道的事實。」因為失智而被親人哄騙財產，絕對不是只有賈永婕會遇到的難題，每一個家中有長輩的朋友都有可能遇到。遇到這樣的難題前，有沒有什麼方法可以預防呢？

清醒時，先指定幫忙照顧財產者

實務上，不少長輩被晚輩帶去簽約「贈與不動產給他人」，甚至與看護結婚；因此，在發生這些爭議前，長輩們如何預先自保就非常重要。我國在 2019 年新增所謂「意定監護」制度，讓本人在意識正常時，就可以預先簽契約，選擇未來失智時的主要照顧者。

換句話說，就是在自己想法健全時，就先決定未來照顧自己的監護人是誰，避免未來發生狀況時，讓法官來決定監護人選。法庭前就是一場戲，只要長輩有豐富的財產，人人在法庭前都是孝子，但到了真要照顧時，久病床前又無孝子了──讓一個陌生法官來決定自己的晚年，的確風險不小。

相比之下，意定監護重視「受監護人」本身的意願，使其在意識清楚時，自由選擇自己信任的人（不一定要是配偶或子女，如果認為孫子女更可靠，也可以選任）甚至是法人。

關於資產的配置與不動產的處分，可以用意定監護契約，預先規劃由監護人在需要時直接處分不動產，不必再向法院聲請許可處分不動產（對比法定監護制度下的不動產處分需要得到法院的許可，導致辦理「以房養老」還要等法院裁定，真的緩不濟急）。若認為原本的意定監護契約不夠完整，或對於監護人選有新的想法，還可以找公證人撤回原本意定監護契約。

意定監護，十個你要知道的事

什麼是意定監護，筆者整理如下：

1.意思能力健全時，就能決定自己未來的監護人。

2.意定監護契約，要經過公證程序。

3.法院必須尊重意定監護契約中有關監護人、開具財產清冊之人的約定。

4.法院得依職權判斷，意定監護人是否有不利本人或顯不適任的狀況。

5.本人得「隨時撤回」意定監護契約。

6.共同執行職務的監護人，有不能執行職務或不適任時，得依聲請或依法院職權將意定監護人（全部）轉換為法定監護人（但適任者優先留任）。

7.意定監護契約可以約定報酬。

8.意定監護契約重複訂定而有二種以上版本時，就當作本人撤回前版本的契約。

9.為落實當事人意思自主，意定監護契約可以約定：受任人可不經法院許可，自由處分受監護人的不動產等資產。

10.意定監護沒有說清楚的地方，可以套用成年監護的相關規定。

監護宣告的聲請流程

在簽署意定監護契約並經公證完畢後，意定監護契約就生效了。未來假設本人發生需接受「監護宣告」的狀況，也就是面臨《民法》規定的「不能為意思表示，或接受意思表示，或不能辨識意思表示效果」的狀況，則意定監護的受任人，就可以出面向法院聲請監護宣告，並把意定監護契約拿給法院審酌。

此時，法官將會同專業醫師，透過醫療鑑定，確認本人是否已經達到「不能為意思表示，或接受意思表示，或不能辨識意思表示效果」的程度。如果已經達標，則下一步就是由法院裁定監護宣告，並要依法尊重意定監護契約中就監護人的選擇結果，裁定由「意定監護受任人」為監護人。

這樣就可以避免子孫或其他親族，在老人倒下後頻頻因爭產爭訟，更能尊重受監護宣告之人在意識清楚時，對自己安排的照護人選及財產規劃，才能實踐真正的意思自主與自在晚年。

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