北韓「巨大幽靈船」時隔5年現身！專家看出沒海域點1關鍵

▲北韓「巨大幽靈船」大奉1號。（圖／翻攝NK pro）



記者鄒鎮宇／綜合報導

北韓籍貨輪大奉1號（Dae Bong 1）重達3800頓，自2017年7月被捕捉到後，就此消失5年，讓外界完全找不到，直到近日才再次出現。

據《每日星報》報導，大奉1號2017年7月航行在中國海域時，無預警地從雷達上消失，同時相關單位都沒有收到無線電的求救訊號，因此讓大奉1號的存在引起外界關注。

英國皇家國防安全聯合研究所（RUSI）研究員拜恩（James Byrne）表示，大奉1號時隔5年再次出現，透過雷達偵測被發現出沒在中國河北省唐山市的鄰近海域上。

拜恩表示，根據《國際海事公約》規定，所有商船要24小時開啟船舶自動識別系統（AIS），但大奉1號卻在沒有AIS訊號的情況下出現，可見大奉1號不是關閉AIS，就是偽裝成其他的船隻，這5年來都在黑暗中航行；此外，北韓在2010年至2011年期間獲得大奉1號，代表北韓有一半的時間未使用AIS的情況下作業。

拜恩表示，由於聯合國的貿易制裁，中國今年6月禁止從北韓進口煤、鐵、鉛等產品，但大奉1號關閉AIS的情況下，出現在中國的煤炭港口進行交易，表明存在非法活動及交易。

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