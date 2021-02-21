我國漁船三大洋作業3年120件碰撞　「AIS保平安」補助4千艘

▲漁業署表示，漁船主只要未曾獲政府補助裝設AIS者皆可提出補助申請，每艘最高2萬。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者許展溢／台北報導

我國作業漁船約2萬2000餘艘，分布在三大洋區及沿近海域，漁業署指出，2015年至2019年漁船發生碰撞計120件，造成漁民生命及財產受到損害，為提升航行安全，保障漁民生命財產，今年擴大補助4000艘漁船裝設船舶自動識別系統（Automatic Identification System，簡稱AIS），漁船主只要未曾獲政府補助裝設AIS者皆可提出補助申請，每艘最高補助2萬元。

漁業署指出， 110年優先補助總噸位20以上漁船，即日起至5月31日漁船主檢具已完成安裝AIS相關文件向漁船所屬漁會提出申請；總噸位未滿20漁船主則自110年5月1日至5月31日先向漁會申請安裝意願登記，將依各漁會登記數量分配補助台數，並經本署核准後，再辦理購置AIS及申請補助。詳細辦法可至漁業署官網，查詢「一百十年度漁船裝設船舶自動識別系統船載臺補助作業要點」。

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漁業署說明，我國作業漁船約2萬2000餘艘，分布在三大洋區及沿近海域，2015年至2019年漁船發生碰撞計120件，造成漁民生命及財產受到損害，有些案件更因碰撞時受碰撞之漁船未能第一時間記錄肇事船舶資料，事後要花費更多心力追查。漁船裝設AIS，除可發揮避碰功能外，碰撞事件發生時也可以AIS航跡作為碰撞案件的強力佐證資料，漁船失聯時也可以藉由AIS之功能協助搜尋，增加救援機會及時效。

漁業署強調，AIS為「船舶設備規則」第242條之3規範須裝設之設備，未來將全面規範總噸位20以上漁船裝設，並要求出港漁船需全程開啟AIS，以維持海上航行秩序及提升作業安全，請漁民把握此次補助機會，購買符合規範、取得國際認證之AIS設備，在海上航行及作業時能為生命及財產再多添一分保障。