迎戰颱風季！航港局砸95萬進化氣象推播系統：盼降低海難發生率

▲7月18日颱風「丹娜絲」船臺接收到颱風警報。（圖／交通部航港局提供，下同）

記者胡順惠／台北報導

颱風季節到來，面對變化迅速的氣候條件，交通部航港局與中央氣象局合作，花費約95萬元精進船舶自動辨識系統（AIS）多元化服務，只要預報資訊平均陣風超過7級、浪大於4公尺，就會向30海浬以內船隻推播，7月正式啟動，先前的颱風「丹娜絲」已經使用過推播，希望未來能有效降低海難發生危險。

航港局副局長劉志鴻表示，107年8月23日南太平洋瞬間即時形成熱帶低氣壓，突來的7級陣風造成南部外海7艘停泊船隻擱淺，借鏡這段慘痛經驗，航港局因此與中央氣象局攜手合作，精進AIS系統，透過AIS岸臺廣播海氣象預警報資料，提供航行船舶隨時掌握台灣海域海象狀況，讓海上船舶能夠安全航行。

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▲AIS系統每10分鐘就會撈一筆最新資料。

劉志鴻說明，AIS系統就像手機推播一樣，將台灣分成4個區域，每10分鐘就會撈一筆最新資料，透過大數據資料庫連結海氣象及船舶自動辨識2大系統，當預報資訊平均陣風超過7級、浪大於4公尺，發生霧、颱風時，經由AIS岸臺設定分區即時排程廣播預報警示資訊，即可迅速由最近AIS岸臺發送，通知行駛危險海域船舶加強警戒。

航港局表示，台灣海域風、浪形成速度快，5月容易受霧季影響、7到9月常面臨颱風變化，這些致災因子都會影響船舶航行安全，面對全球氣候變遷，有效災害預警顯得相當重要。航港局說，AIS在海事領域的應用上相當廣泛，由AIS系統客製化海氣象行動化資訊服務，相當具有前瞻性及應用發展空間，未來將持續透過AIS系統開發更多應用模組，強化AIS在海事上運用範疇。