美艦參加軍演泊烏克蘭港口　AIS詭異顯示座標逼近克里米亞海域

▲美海軍羅斯號傳出與烏克蘭巡邏艇逼近克里米亞海域。（圖／翻攝環球網）

記者魏有德／綜合報導

美國《動力》網站「戰區」專欄指出，根據船舶自動識別系統（AIS）信號顯示，一艘美國軍艦在昨（30）日午夜與一艘烏克蘭海軍巡邏艇逼進距克里米亞海岸只有5英里（約8公里）的海域位置。由於美國海軍的「羅斯」號驅逐艦（USS Ross DDG-71）正參與烏克蘭「海上微風」多國聯合軍演，外界便懷疑是該軍艦前往黑海挑釁。

▲美國海軍羅斯號驅逐艦。（圖／路透社）

報導稱，根據提供船舶動態實時信息的「海上交通」(Marine Traffic）和「船舶發現者」(Vessel Finder）平台顯示，美國海軍的「羅斯」號驅逐艦正在非常靠近克里米亞海岸的海域航行。由於英國海軍的防衛者號驅逐艦曾航行至距離克里米亞海岸約10海里的海域，引起俄軍方開火警告，因此，美艦的朝克里米亞海域靠近的動向格外引人關注。

▲網路直播訊號顯示美海軍羅斯號驅逐艦並未離開烏克蘭港口。（圖／翻攝環球網）

不過，美海軍隨即否認羅斯號驅逐艦曾靠近克里米亞。外界分析，這或許又是一起偽造艦船海上追蹤數據的認知作戰行為。

根據網絡直播鏡頭顯示，羅斯號驅逐艦一直停靠在烏克蘭敖德薩港。烏克蘭巡邏艇在夜間也不太可能單獨行動。「戰區」指出，這些證據都證明，在船舶動態實時信息平台上的AIS型號有可能是偽造的。