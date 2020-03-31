海軍磐石艦江蘇南通現蹤！ 軍事專家籲：須正視新型態資訊戰

▲根據MarineTraffic網站發出的通知，磐石號油彈補給艦位置被標定在大陸江蘇省南通市。（圖／翻攝呂禮詩臉書）

記者魏有德／綜合報導

日前於帛琉執行敦睦任務的海軍「磐石號」軍艦，船位自動識別系統（AIS）訊號27日卻出現在大陸江蘇省南通市。對此，軍事專家呼籲，海軍及交通部航港局必須正視中國大陸利用AIS對軍艦及船舶進行的資訊攻擊及誤導。

▲前海軍官校教官呂禮詩在臉書上發文，呼籲政府正視新型態資訊戰的發生。（圖／翻攝呂禮詩臉書）

前海軍官校軍事學科部教官呂禮詩在臉書（Facebook）上發文表示，根據MarineTraffic網站發出的通知，磐石號油彈補給艦被標定在中國江蘇省南通市。呂禮詩認為，這情況以兩岸的政治軍事情況完全不可能，再加上以磐石艦為旗艦的年度敦睦支隊日前才訪問帛琉，「船舶自動辨識系統（AIS）究竟發生了什麼問題？」

▲海軍磐石號油彈補給艦 。（圖／記者徐文彬攝）

呂禮詩表示，世界首屈一指的台灣資安軟體公司研究人員於2013年吉隆坡舉行的HITB（Hack In the Box）安全會議中指出，AIS網路供應商可能存在漏洞，讓攻擊者可以篡改有效AIS資料，並加入無效的AIS資料。

例如，修改所有的船隻詳細資料、建立擁有相同細節的虛假船隻、建立和修改助航項目等。呂禮詩呼籲，這個只是開始，海軍及交通部航港局必須正視中國利用AIS對軍艦及船舶進行的資訊攻擊及誤導。