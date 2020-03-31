　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

海軍磐石艦江蘇南通現蹤！ 軍事專家籲：須正視新型態資訊戰

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲根據MarineTraffic網站發出的通知，磐石號油彈補給艦位置被標定在中國江蘇省南通市。（圖／翻攝呂禮詩臉書）

▲根據MarineTraffic網站發出的通知，磐石號油彈補給艦位置被標定在大陸江蘇省南通市。（圖／翻攝呂禮詩臉書）

記者魏有德／綜合報導

日前於帛琉執行敦睦任務的海軍「磐石號」軍艦，船位自動識別系統（AIS）訊號27日卻出現在大陸江蘇省南通市。對此，軍事專家呼籲，海軍及交通部航港局必須正視中國大陸利用AIS對軍艦及船舶進行的資訊攻擊及誤導。

▲前海軍官校教官呂禮詩在臉書上發文呼籲政府正視新型態資訊戰的發生。（圖／翻攝呂禮詩臉書）

▲前海軍官校教官呂禮詩在臉書上發文，呼籲政府正視新型態資訊戰的發生。（圖／翻攝呂禮詩臉書）

前海軍官校軍事學科部教官呂禮詩在臉書（Facebook）上發文表示，根據MarineTraffic網站發出的通知，磐石號油彈補給艦被標定在中國江蘇省南通市。呂禮詩認為，這情況以兩岸的政治軍事情況完全不可能，再加上以磐石艦為旗艦的年度敦睦支隊日前才訪問帛琉，「船舶自動辨識系統（AIS）究竟發生了什麼問題？」

▲▼ 磐石艦 。（圖／記者徐文彬攝）

▲海軍磐石號油彈補給艦 。（圖／記者徐文彬攝）

呂禮詩表示，世界首屈一指的台灣資安軟體公司研究人員於2013年吉隆坡舉行的HITB（Hack In the Box）安全會議中指出，AIS網路供應商可能存在漏洞，讓攻擊者可以篡改有效AIS資料，並加入無效的AIS資料。

例如，修改所有的船隻詳細資料、建立擁有相同細節的虛假船隻、建立和修改助航項目等。呂禮詩呼籲，這個只是開始，海軍及交通部航港局必須正視中國利用AIS對軍艦及船舶進行的資訊攻擊及誤導。

ET快訊
觀光局接待內幕曝光！長官隱瞞兒子國外已生病　下屬慘中鏢…害5
蔡英文財產申報出爐！　存款驚人數字曝光
快把優惠代碼存起來！麥當勞「三大夯品」買1送1
地產美魔女照片曝光！大亨故事很勵志　偷腥自拍慘賠金額出爐
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

海軍磐石艦江蘇南通現蹤！ 軍事專家籲：須正視新型態資訊戰

空軍士官冤死12年　「自殺結案」藏軍中恐怖祕密

敘利亞爆新冠肺炎首例死亡　武裝部隊停止募兵遏止病毒傳播

美「朱瓦特號」匿蹤驅逐艦戰系安裝啟動　成本過高僅買3艘

西班牙空軍出動「A400M運輸機」赴上海載物資　運輸能力曝光

日本自衛隊「島風號」護衛艦　東海與中國漁船相撞…左舷出現1公尺大洞

在東海與中國漁船相撞！日本驅逐艦「島風」後方1米刮痕

四川西昌發生森林大火　距衛星發射站僅60公里

「羅斯福號」38人確診！　5000名官兵在關島接受篩檢

美智庫學者提「美軍重新駐台」　前國防部長楊念祖：沒可行性

陳時中摘口罩「壓痕臉」曝光！　鋼鐵部長盯包機3場全到不缺席

追星成功！張韶涵選鐵粉合唱《光之翼》　Angela出難題...他全能接唱！

《青你2》安崎孔雪兒《Play》太炸！！　Lisa萬年不動瀏海秘密公開

劉真羽化…親弟捧骨灰罈護送　長眠地選定三芝龍巖真龍殿

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

《夫婦的世界》火熱床戲「前6集19禁」　金喜愛抓外遇...連好友都幫老公隱瞞

近距離接觸動物、山谷仙境瀑布 暢遊花蓮必吃必玩「隱藏版景點」

小農無奈...有機地瓜整排遭嗑光 雄鷹神助攻！俯衝出爪滅12害鼠

「確診、上網」不會唸...俚語聽不懂 台北人台語爛？路人打臉：在家都講

周興哲版《說好不哭》《背對背擁抱》好好聽　熱追《愛的迫降》即興創作OST

海軍磐石艦江蘇南通現蹤！ 軍事專家籲：須正視新型態資訊戰

空軍士官冤死12年　「自殺結案」藏軍中恐怖祕密

敘利亞爆新冠肺炎首例死亡　武裝部隊停止募兵遏止病毒傳播

美「朱瓦特號」匿蹤驅逐艦戰系安裝啟動　成本過高僅買3艘

西班牙空軍出動「A400M運輸機」赴上海載物資　運輸能力曝光

日本自衛隊「島風號」護衛艦　東海與中國漁船相撞…左舷出現1公尺大洞

在東海與中國漁船相撞！日本驅逐艦「島風」後方1米刮痕

四川西昌發生森林大火　距衛星發射站僅60公里

「羅斯福號」38人確診！　5000名官兵在關島接受篩檢

美智庫學者提「美軍重新駐台」　前國防部長楊念祖：沒可行性

粉色系春天降臨！2020不可錯過的櫻花季限定伴手禮

毛小孩一張嘴就臭到母湯？當心口腔疾病悄悄找上門　獸醫師：「聞起來要像乳酸菌」

上大號撿到iPhone「開門遇失主」　裝傻男敗在手機定位

台大校長管中閔遭爆兼任獨董而告記者誹謗　記者無罪確定

誠意買方進場！3月中古屋買氣雖「抗疫有成」　房仲洩：Q2宜保守

香港足壇失守！30日出現首例感染新冠肺炎　傳為前西甲球員

爸出門前上廁所「沒耐心月月」抓狂　O型嘴破嗓狂吼...網驚：牛轉世？

疫情使網路負荷加重　Netflix：將在台調降網路流量25%

劉真「化羽成仙」隔日　辛龍掩面赴靈堂望妻美照解思念

共體時艱助防疫　台南市環保局：隔離檢疫垃圾要照步來！

「手捏求救字條」她全身狂抖匯款　驚見恐怖5個字！警全戒備

軍武熱門新聞

空軍士官冤死12年　「自殺結案」藏軍中恐怖祕密

日本護衛艦　東海與中國漁船相撞

西班牙空軍出動「A400M運輸機」赴上海

日本護衛艦在東海與中國漁船相撞！

「朱瓦特號」匿蹤驅逐艦戰系安裝啟動

敘利亞爆新冠首例死亡　軍隊停止募兵

西昌森林大火　距衛星發射站僅60公里

海軍磐石艦江蘇南通現蹤！ 軍事專家籲：須正視新型態資訊戰

陸軍機頻繁繞台　楊念祖：增加防禦壓力

北韓軍隊上百人染疫死　人民軍半癱瘓暫停訓練

美智庫學者提「美軍駐台」　楊念祖：不可能

影／解密內置彈艙 俄空軍首曝光蘇-57發射導彈畫面

美國啟動末日碉堡　國防戰略人員避難「夏延山基地」

美軍駐夏延山核戰碉堡　地下指揮防疫

更多熱門

相關新聞

潛艦國造技師來台遭隔離？海軍：依中央規定檢疫

潛艦國造技師來台遭隔離？海軍：依中央規定檢疫

近日有媒體報導，有100多位外國技師來台協助潛艦國造，但因為新冠肺炎已遭隔離，國民黨立委溫玉霞30日於國防外交委員會質詢實質疑，是否影響潛艦國造時程？對此，海軍參謀長敖以智30日備詢回應，來台技師皆按中央流行指揮中心檢疫，潛艦國造執行時程不會受到影響。

空軍證實：F-16機隊遷離美路克基地計畫延期

空軍證實：F-16機隊遷離美路克基地計畫延期

台灣需要香港人來當兵嗎？

台灣需要香港人來當兵嗎？

第三批類包機深夜抵台　33化兵群出動消毒

第三批類包機深夜抵台　33化兵群出動消毒

台美軍艦罕同框　美艦穿台海照曝

台美軍艦罕同框　美艦穿台海照曝

關鍵字：

海軍磐石艦磐石號油彈補給艦敦睦台灣軍武呂禮詩AIS

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

蕾菈公開男友是孫生：沒錯我們在一起了！

蕭敬騰被逼問結婚生子　鬆口談經紀人：看她

剩台灣學生仍在上課　彭博：台灣成功經驗

漁光島女方正面曝光　警方說話了

唐綺陽：還有2波大事發生！5焦點開始「有事」

王又正爆「5個月未繳1萬7管理費」！

志村健遺產高達50億！　繼承人第一順位是哥哥

看具荷拉性愛片！N號房法官換人

加州倉庫發現3900萬個N95口罩

世衛專家不建議戴口罩：戴錯還有反效果

差一天閃回溯採檢！實踐大學師「4度就醫」才確診　接觸鏈曝

挨罰30萬拒繳飛中國　檢疫夫妻在台財產竟是零

妻4貼遇死劫　夫淚喊：還我一個家

「我走了你以後要快樂」　女大生和男友講完電話墜軌亡

真實經歷！博恩：從國小到高中都被強暴

更多

最夯影音

更多
陳時中摘口罩「壓痕臉」曝光！　鋼鐵部長盯包機3場全到不缺席

陳時中摘口罩「壓痕臉」曝光！　鋼鐵部長盯包機3場全到不缺席
追星成功！張韶涵選鐵粉合唱《光之翼》　Angela出難題...他全能接唱！

追星成功！張韶涵選鐵粉合唱《光之翼》　Angela出難題...他全能接唱！

《青你2》安崎孔雪兒《Play》太炸！！　Lisa萬年不動瀏海秘密公開

《青你2》安崎孔雪兒《Play》太炸！！　Lisa萬年不動瀏海秘密公開

劉真羽化…親弟捧骨灰罈護送　長眠地選定三芝龍巖真龍殿

劉真羽化…親弟捧骨灰罈護送　長眠地選定三芝龍巖真龍殿

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面