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基隆中山區訪視基層座談　林右昌傾聽里長心聲

▲訪視基隆中山區基層座談　林右昌傾聽里長心聲。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆中山區訪視基層座談，林右昌傾聽里長心聲。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長林右昌今（19日）主持中山區訪視基層座談會，座談時對於里長們反映里內事務及各項疑難雜症，仔細聆聽和各單位討論後逐一解決，提醒目前基隆疫情趨緩，但疫苗接種形成防護力需要時間，請區里幹部多多宣傳鼓勵民眾有疫苗就先打。

林右昌在座談會開場，首先感謝里長在防疫工作及疫苗接種各項宣導協助，基隆現疫情趨緩，暑假活動出遊多，另因疫苗接種後形成防護力需一定時間，請大家多多宣傳並鼓勵有疫苗就先打，形成防護力，更感謝里長在城博會期間協助宣傳，讓民眾看到城市願景和改造成果。

▲訪視基隆中山區基層座談　林右昌傾聽里長心聲。（圖／記者郭世賢翻攝）

座談中，有里長反映球仔山燈塔，假日遊客多，置放出入口的拒馬影響安全觀瞻，盼就入口意象、停車位與廁所提出規劃；都發處與會代表表示，燈塔周邊已納入市府白米甕地區規劃案範圍內，未來將就入口意象、停車位及廁所建置，納入整體規劃考量，現階段營區辦理撥用程序中。

林右昌現場即請都發處再次確認，撥用程序何時完成，現有民眾進出，但未撥用給市政府也無法管理，建議縮短未完成撥用的空窗期，並請區公所注意現況路口的進出安全，正式完成撥用後，再進行大範圍環境清理。

另外有里長反映，西定市場內常有人餵貓，導致成群貓隻對市場環境及附近住戶造成影響，林右昌立即請產發處正式行文西定市場，張貼公告禁止餵養貓隻，以維市場公共衛生。

▲訪視基隆中山區基層座談　林右昌傾聽里長心聲。（圖／記者郭世賢翻攝）

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