騎車免戴口罩！2點風向一面倒「誰敢不戴」　網轟：防疫太倒退

網搜小組／劉維榛報導

今（19）日本土新增2萬6779例，死亡37例、中重症通報75例，後兩項數據是2個月來新低紀錄。不過大家更關注，3類人符合「口罩鬆綁」的新規定，消息曝光後，多數人直言還是會戴，「騎機車還是會習慣戴，畢竟廢氣、灰塵，嗯...你懂的」、「去外面沒戴口罩的，回家再傳染給有戴口罩的」。

▲即日起，騎車可免戴口罩了。（示意圖／記者屠惠剛攝）



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新指揮官王必勝剛上任，他宣布即起「騎機車、腳踏車與於空曠處從事戶外工作者」等3類人免戴口罩。他補充，戶外工作者從事範圍相當廣，主要針對空曠處且與不特定對象能保持一定社交距離前提者，從事建築業等勞動者就屬放寬範圍，他也提醒近日天氣炎熱，戶外工作者還是要注意自身健康。

此外，王必勝也重申，室內外運動先前就已免戴口罩，面對媒體詢問戶外散步如何定義？王必勝回應，「散步我想也是一種運動」，可以不用戴。