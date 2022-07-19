騎車免戴口罩！2點風向一面倒「誰敢不戴」　網轟：防疫太倒退

網搜小組／劉維榛報導
今（19）日本土新增2萬6779例，死亡37例、中重症通報75例，後兩項數據是2個月來新低紀錄。不過大家更關注，3類人符合「口罩鬆綁」的新規定，消息曝光後，多數人直言還是會戴，「騎機車還是會習慣戴，畢竟廢氣、灰塵，嗯...你懂的」、「去外面沒戴口罩的，回家再傳染給有戴口罩的」。
▲即日起，騎車可免戴口罩了。（示意圖／記者屠惠剛攝）
新指揮官王必勝剛上任，他宣布即起「騎機車、腳踏車與於空曠處從事戶外工作者」等3類人免戴口罩。他補充，戶外工作者從事範圍相當廣，主要針對空曠處且與不特定對象能保持一定社交距離前提者，從事建築業等勞動者就屬放寬範圍，他也提醒近日天氣炎熱，戶外工作者還是要注意自身健康。
此外，王必勝也重申，室內外運動先前就已免戴口罩，面對媒體詢問戶外散步如何定義？王必勝回應，「散步我想也是一種運動」，可以不用戴。
不過新政策曝光後，網友反應卻是兩極化，一派網友歡呼，炎炎夏日騎車真的熱爆，「終於～騎車戴口罩真的很痛苦」、「終於可以不用戴了」、「這個政策我喜歡」、「終於可以脫口罩了，堅持要載口罩的請堅持下去」、「爽啦，大熱天騎車終於不用戴口罩了」。 不過多數人直言，2個原因仍會堅持戴口罩，畢竟空汙嚴重，且戴起來比較有安全感，「我很懷疑誰敢不戴」、「要活命怕染疫，還是戴上口罩較安全」、「騎機車還是會習慣戴，畢竟廢氣、灰塵，嗯...你懂的」、「認真？這樣有比較好嗎？雖然下雨天比較麻煩而已，我還是乖乖的戴著口罩好了」、「以前還沒有疫情的時候，我只有騎車的時候才會戴口罩」、「除非世界清零，否則我還是會儘量戴」、「你們先吧...口罩買很多還是乖乖戴」。 另外也有網友吐槽，「去外面沒戴口罩的，回家再傳染給有戴口罩的」、「距離免隔離的日子不遠了」、「還免口罩真是防疫太倒退」、「我比較關心什麼時候開放自由行跟免隔離？」「下了機車還不是要戴XD」、「那麼得到病毒，算誰的」、「怎不直接宣布，即日起與病毒共存，都不用戴口罩了」。 ▼網友開轟！（圖／ETtoday新聞雲粉專）
不過新政策曝光後，網友反應卻是兩極化，一派網友歡呼，炎炎夏日騎車真的熱爆，「終於～騎車戴口罩真的很痛苦」、「終於可以不用戴了」、「這個政策我喜歡」、「終於可以脫口罩了，堅持要載口罩的請堅持下去」、「爽啦，大熱天騎車終於不用戴口罩了」。
不過多數人直言，2個原因仍會堅持戴口罩，畢竟空汙嚴重，且戴起來比較有安全感，「我很懷疑誰敢不戴」、「要活命怕染疫，還是戴上口罩較安全」、「騎機車還是會習慣戴，畢竟廢氣、灰塵，嗯...你懂的」、「認真？這樣有比較好嗎？雖然下雨天比較麻煩而已，我還是乖乖的戴著口罩好了」、「以前還沒有疫情的時候，我只有騎車的時候才會戴口罩」、「除非世界清零，否則我還是會儘量戴」、「你們先吧...口罩買很多還是乖乖戴」。
另外也有網友吐槽，「去外面沒戴口罩的，回家再傳染給有戴口罩的」、「距離免隔離的日子不遠了」、「還免口罩真是防疫太倒退」、「我比較關心什麼時候開放自由行跟免隔離？」「下了機車還不是要戴XD」、「那麼得到病毒，算誰的」、「怎不直接宣布，即日起與病毒共存，都不用戴口罩了」。
▼網友開轟！（圖／ETtoday新聞雲粉專）
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