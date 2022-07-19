　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

騎車免戴口罩！2點風向一面倒「誰敢不戴」　網轟：防疫太倒退

網搜小組／劉維榛報導

今（19）日本土新增2萬6779例，死亡37例、中重症通報75例，後兩項數據是2個月來新低紀錄。不過大家更關注，3類人符合「口罩鬆綁」的新規定，消息曝光後，多數人直言還是會戴，「騎機車還是會習慣戴，畢竟廢氣、灰塵，嗯...你懂的」、「去外面沒戴口罩的，回家再傳染給有戴口罩的」。

▲▼天氣 夏天 炎熱 機車族。（圖／記者屠惠剛攝）

▲即日起，騎車可免戴口罩了。（示意圖／記者屠惠剛攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

新指揮官王必勝剛上任，他宣布即起「騎機車、腳踏車與於空曠處從事戶外工作者」等3類人免戴口罩。他補充，戶外工作者從事範圍相當廣，主要針對空曠處且與不特定對象能保持一定社交距離前提者，從事建築業等勞動者就屬放寬範圍，他也提醒近日天氣炎熱，戶外工作者還是要注意自身健康。

此外，王必勝也重申，室內外運動先前就已免戴口罩，面對媒體詢問戶外散步如何定義？王必勝回應，「散步我想也是一種運動」，可以不用戴。

不過新政策曝光後，網友反應卻是兩極化，一派網友歡呼，炎炎夏日騎車真的熱爆，「終於～騎車戴口罩真的很痛苦」、「終於可以不用戴了」、「這個政策我喜歡」、「終於可以脫口罩了，堅持要載口罩的請堅持下去」、「爽啦，大熱天騎車終於不用戴口罩了」。

不過多數人直言，2個原因仍會堅持戴口罩，畢竟空汙嚴重，且戴起來比較有安全感，「我很懷疑誰敢不戴」、「要活命怕染疫，還是戴上口罩較安全」、「騎機車還是會習慣戴，畢竟廢氣、灰塵，嗯...你懂的」、「認真？這樣有比較好嗎？雖然下雨天比較麻煩而已，我還是乖乖的戴著口罩好了」、「以前還沒有疫情的時候，我只有騎車的時候才會戴口罩」、「除非世界清零，否則我還是會儘量戴」、「你們先吧...口罩買很多還是乖乖戴」。

另外也有網友吐槽，「去外面沒戴口罩的，回家再傳染給有戴口罩的」、「距離免隔離的日子不遠了」、「還免口罩真是防疫太倒退」、「我比較關心什麼時候開放自由行跟免隔離？」「下了機車還不是要戴XD」、「那麼得到病毒，算誰的」、「怎不直接宣布，即日起與病毒共存，都不用戴口罩了」。

▼網友開轟！（圖／ETtoday新聞雲粉專）

▲▼（圖／ETtoday新聞雲粉專）

▲▼（圖／ETtoday新聞雲粉專）

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

►台中輕旅行必住！豐邑逢甲商旅才2899元超划算

ET快訊
快訊／18縣市大雨特報！　午後雷雨全面開炸　
快訊／雞蛋缺翻了「每天少100萬顆」　明起批發價漲2元
快訊／男女躲查緝墜7樓！　女成肉墊慘遭壓死
快訊／彰化吊車吊掛物5樓墜落　砸中堆高機駕駛命危
吳宗憲準備當阿公！　女兒懷孕了
騎車免戴口罩！　2點風向一面倒「誰敢不戴」
快訊／國家警報響了！　大雷雨警戒範圍出爐
即起戶外散步、工作都免戴口罩！　8月可能再繼續放寬
25天內二度確診症狀更嚴重！　本月已639人通報「重複感染」
台南老店阿江鱔魚無預警休業！　鄰居曝原因

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／午後雷雨全面開炸！18縣市「大雨特報」

雞蛋缺翻了「每天少100萬顆以上」！　明起批發價漲2元

喪禮毛巾敢用嗎？獨居女秒拒絕「會怕怕的」...網曝真正用意

基隆+397！全市專責病房收治49人　林右昌：空床率59.5%

Joeman影片愛用「橘色西裝照」！他細看揪5點嫌怪　網曝顏色含意

增三類人免戴口罩！「1族群」超真實原因秒拒絕：我的健康自己顧

騎車免戴口罩！2點風向一面倒「誰敢不戴」　網轟：防疫太倒退

禁團令、入境人數上限「今都有討論」　王必勝：會穩健分階段開放

快訊／國家警報響了！「大雷雨轟雙北」大雨特報警戒範圍出爐

亞洲連爆BA.2.75「魔王變異株」　羅一鈞：境外和本土都還未驗出

炎亞綸x吳姍儒到底默契好不好　遇「陷阱題」大喊：好可怕！

柴幫漏財叼千鈔丟垃圾桶　爸哭：台積電套牢不夠嗎

《飛龍在天》CP合體了！ 賈靜雯同框江宏恩掀回憶殺

男KTV當演唱會在開XD　穿女裝賣力唱跳友笑翻

A-Lin演唱會「全程戴假髮」原因超暖　曝「脂肪肝見紅字」戒酒兩天(?)

乖巧黑狗守家門等爸爸　見車停下才熱情飛撲！

珍榮.安普賢槓上！「從人品嘴到事業」　為金高銀火爆互嗆..她護愛站邊

Lulu大鬧「聲林七強」笑點密集　戳痛處又亂講話...她傻眼：我被附身XD

陸科學老師癌逝成大體老師　簽下自願書貢獻身體做教育

後座妹裸背炸出半顆奶球　全網暴動：一路不超車！

快訊／午後雷雨全面開炸！18縣市「大雨特報」

雞蛋缺翻了「每天少100萬顆以上」！　明起批發價漲2元

喪禮毛巾敢用嗎？獨居女秒拒絕「會怕怕的」...網曝真正用意

基隆+397！全市專責病房收治49人　林右昌：空床率59.5%

Joeman影片愛用「橘色西裝照」！他細看揪5點嫌怪　網曝顏色含意

增三類人免戴口罩！「1族群」超真實原因秒拒絕：我的健康自己顧

騎車免戴口罩！2點風向一面倒「誰敢不戴」　網轟：防疫太倒退

禁團令、入境人數上限「今都有討論」　王必勝：會穩健分階段開放

快訊／國家警報響了！「大雷雨轟雙北」大雨特報警戒範圍出爐

亞洲連爆BA.2.75「魔王變異株」　羅一鈞：境外和本土都還未驗出

一銀生育補助逾2000萬元！　一口氣調高產假到58天

爆漿又牽絲太犯規！高雄「視覺系」早午餐　芋泥、起司控一次滿足

土城王歷經「八年抗戰」整合運校段　將蓋4字頭住辦大樓

《律師禹英禑》甜蜜劇透曝光！姜泰伍眼神甜出汁　披外套飄曖昧情

快訊／午後雷雨全面開炸！18縣市「大雨特報」

基隆中山區訪視基層座談　林右昌傾聽里長心聲

「眼盲吉娃娃」生理時鐘超準！7點半上樓睡覺　還能分辨客廳房間

台南市長民調公布　黃偉哲防疫與施政滿意度逾7成

北韓電影也瘋「哥吉拉」！看吃鐵怪獸拆毀皇宮　日本製作絕版公仔

雞蛋缺翻了「每天少100萬顆以上」！　明起批發價漲2元

電眼妹PO「陽光燦爛片」歪爆樓！她「雪乳掉出」激晃…身分曝羞喊：裡面沒穿

生活熱門新聞

3類人「口罩鬆綁」　即起騎機車可免罩

房東不租！海產店被迫關店　熟客買下整棟：繼續開店

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

哥吉拉風波「夫妻LINE對話」背景有貓膩　眼尖網友突破盲點

4星座夏天有偷吃跡象！　爛桃花暴增遊走出軌邊緣

哥吉拉文是假的？爆系管理員打臉：當事人是漂亮女生

哥吉拉人妻是正妹　管理員31字再酸蹭文

人夫被家暴「傷勢比台南Josh還慘」　結局網讚爆

3年前被陳時中感動到哭…美女醫現不忍了「吐6字真言」！

今雨區擴大　這3天挑戰今年最高溫

快訊／10：39規模4.5地震！　最大震度4級

有苦自己吞…「報喜不報憂」星座名單曝光！

快訊／台北中山區深夜無預警停電　962戶受影響

大雷雨轟雙北　大雨特報警戒區曝

更多熱門

相關新聞

基隆專責病房收治49人　林右昌：空床率59.5%

基隆專責病房收治49人　林右昌：空床率59.5%

中央疫情指揮中心19日公布國內本土病例新增2萬6779例，其中基隆新增397例，目前全市專責病房收治49人，維持逾5成空床率，市長林右昌提醒民眾基隆疫情平緩，但國外BA.4與BA.5出現，應預防在先，疫苗接種後需時間形成防護力，建議有疫苗時就先打，最近本市兒童疫苗22日開打，讓孩子有時間形成防護力。

即起戶外散步、工作都免罩　8月可能再鬆綁

即起戶外散步、工作都免罩　8月可能再鬆綁

3類人「口罩鬆綁」　即起騎機車可免罩

3類人「口罩鬆綁」　即起騎機車可免罩

遭煙火哥騷擾近3年還被誣惡鄰　她吐心酸

遭煙火哥騷擾近3年還被誣惡鄰　她吐心酸

廣西淪重災區　北海市方艙醫院開始收治病患

廣西淪重災區　北海市方艙醫院開始收治病患

關鍵字：

腳踏車免戴口罩新政策王必勝上任疫情染疫空污影音

讀者迴響

熱門新聞

3類人「口罩鬆綁」　即起騎機車可免罩

房東不租！海產店被迫關店　熟客買下整棟：繼續開店

星巴克7/19起「連玩20天」買1送1

16人「戀愛天體營」裸身多人運動

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

獨／李鴻淵沒殺他真相曝！8年前做證僅說6個字逃死

警同情拾荒翁沒開單　被控貪汙結局曝

獨／台鐵員工獨攀馬崙山　失聯6天「跑山獸」尋獲遺體

15天用100度竟因「變頻冷氣」！耗電關鍵曝

車殼布滿「黃金膠囊」　網：快清掉

燒烤店老闆99％撞臉張國榮！「1細節都一模一樣」

鬼鬼情斷禾浩辰　男方限動洩低潮

獨／賴敏男女兒沒上樓　下秒遇死神遭爆頭亡

本土劇女王遭「網路感情詐騙」3000萬　手法曝光

哥吉拉風波「夫妻LINE對話」背景有貓膩　眼尖網友突破盲點

更多

最夯影音

更多
炎亞綸x吳姍儒到底默契好不好　遇「陷阱題」大喊：好可怕！

炎亞綸x吳姍儒到底默契好不好　遇「陷阱題」大喊：好可怕！
柴幫漏財叼千鈔丟垃圾桶　爸哭：台積電套牢不夠嗎

柴幫漏財叼千鈔丟垃圾桶　爸哭：台積電套牢不夠嗎

《飛龍在天》CP合體了！ 賈靜雯同框江宏恩掀回憶殺

《飛龍在天》CP合體了！ 賈靜雯同框江宏恩掀回憶殺

男KTV當演唱會在開XD　穿女裝賣力唱跳友笑翻

男KTV當演唱會在開XD　穿女裝賣力唱跳友笑翻

A-Lin演唱會「全程戴假髮」原因超暖　曝「脂肪肝見紅字」戒酒兩天(?)

A-Lin演唱會「全程戴假髮」原因超暖　曝「脂肪肝見紅字」戒酒兩天(?)

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面