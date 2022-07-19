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增三類人免戴口罩！「1族群」超真實原因秒拒絕：我的健康自己顧

記者曾筠淇／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（19）日公布口罩鬆綁政策，即起騎機車、腳踏車與於空曠處從事戶外工作者等3類人免戴口罩。該措施掀起一波討論，其中就有不少「機車族」直呼還是不會脫罩，「騎車吸一堆廢氣，不要求也在戴吧」、「騎機車反而要戴口罩，不然排氣很臭」。

▲▼7/13微解封在望，整個台北市區人車明顯變多。在尖峰上班時刻，台北橋名聞中外的機車瀑布也漸漸恢復車潮。（圖／記者湯興漢攝）

▲機車族。（示意圖／記者湯興漢攝）

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指揮中心今放寬戴口罩規定，增加「騎機車／腳踏車」為例外情形，得免戴口罩，但外出時仍要全程戴好。就有網友將消息轉貼至PTT上，直呼從今天開始，騎車可以不用強制戴口罩，不過先前貌似就有不少人先偷偷拿下口罩了。

但底下網友則一面倒認為騎車反而要戴口罩，「騎車本來就會戴，防廢氣」、「騎機車不戴黑煙吸到飽」、「騎車旁邊廢氣超臭，本來就會戴」、「騎車那麼多灰塵，才要戴口罩」、「騎車不戴口罩？你要吸廢氣嗎」、「騎車反而該戴，除非你覺得公車尾氣無所謂」。不過也有網友表示，「騎車我會戴的是活性碳的，醫療根本味道還是很重」。

而在《ETtoday新聞雲》粉專底下，也有不少網友回應，「騎機車還是會習慣戴，畢竟廢氣、灰塵你懂的」、「贊同，因為自己健康自己顧」、「認同，要活命就得戴」、「騎車戴口罩已經沒什麼了，反正剛好避免吸入過多機車廢氣啊」。

除了騎機車、腳踏車之外，下列場合也可以不用戴口罩，但要隨身攜帶或準備口罩，如果本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離，仍應戴好：

1.室內外從事運動。
2.室內外拍攝個人／團體照。
3.自行開車、騎機車/腳踏車，車內均為同住家人，或無同車者時。
4.直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動之正式拍攝或進行時。
5.戶外從事工作者於空曠處工作。
6.於山林（含森林遊樂區）、海濱活動。
7.於溫／冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕之場合。

▲▼7/19防疫措施更新。（圖／指揮中心提供）

▲防疫措施更新。（圖／指揮中心提供）

此外，外出若有飲食需求，也可脫罩；於指揮中心或主管機關指定的場所或活動，如演員正式拍攝演出、選手競賽等，如果符合相關防疫措施，也可暫時脫下口罩。

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