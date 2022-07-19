亞洲連爆BA.2.75「魔王變異株」　羅一鈞：境外和本土都還未驗出

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

Omicron亞型變異株BA.2.75確診病例陸續在各國現蹤，世界衛生組織（WHO）也已把BA.2.75變異株列入觀察名單。對於國內目前的檢驗情況，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，至今仍未驗出境外或本土有BA.2.75的病例，若有驗出也會是一件大事，會在記者會說明。

首度在印度發現的BA.2.75，目前歐美多國已通報確診案例，亞洲部分日本、南韓及新加坡近日也出現病例。羅一鈞在今日（19）下午疫情記者會報告國內情況，截至今日仍未驗出境外或本土有新變異株BA.2.75，若有驗出「我想這是一個大事」會在每天記者會立即報告。

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據了解，BA.2.75於5月初在印度首度被發現，自此之後，英國、美國、澳洲、德國、加拿大、日本、南韓等多國均通報確診案例，據信傳染力更強。世界衛生組織（WHO）已把BA.2.75變異株列入觀察名單，而歐洲疾病預防和控制中心7日將其列為「監測中變異株」（variant under monitoring）。

羅一鈞日前也解釋，目前BA.2.75 跟BA.5都是大家關注的重點，在分類上都是Omicron，只是有些細分之處，有些變異點不同，分成不同變異株，雖然近期在亞洲國家有驗到B.2.75，但跟BA.5比較，還沒有足夠相關研究互相佐證，但也有很多國際專家擔心突變位點看似有蠻強免疫逃脫，擔心可能成為主流Omicron變異株，但這些都尚未確定，還是要觀察。