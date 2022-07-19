基隆+397！全市專責病房收治49人　林右昌：空床率59.5%

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心19日公布國內本土病例新增2萬6779例，其中基隆新增397例，目前全市專責病房收治49人，維持逾5成空床率，市長林右昌提醒民眾基隆疫情平緩，但國外BA.4與BA.5出現，應預防在先，疫苗接種後需時間形成防護力，建議有疫苗時就先打，最近本市兒童疫苗22日開打，讓孩子有時間形成防護力。

有關基隆市疫情部分，本市今日397名確診人數中，外縣市通報65例，佔16.37%；其中女性188人、男性209人；若以年齡別區分，以25-34歲的82人最多，占20.65%，其次，35-44歲的72人，占18.14%；至於75歲以上的長者有14人、65-74歲有28人、6歲以下有22人。

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基隆市現有COVID-19專責病房116床，目前收治49人、空床67床，空床率59.5%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症17名、中症5名、輕症13名；部立基隆醫院，輕症13名；三總基隆分院，無收治；礦工醫院，輕症1名。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估12萬6175人，利用快速通道的有3萬4871人，有6萬7462人完成健康條件審核，符合資格已派案5萬1229人，條件不符合則有1萬6233人。

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