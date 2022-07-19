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彭振聲盤點台北市2050淨零目標　「已打下未來30年永續基礎」

▲台北市副市長彭振聲出席2022台北上海雙城論壇。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市副市長彭振聲出席2022台北上海雙城論壇。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡佩珈／台北報導

台北市長柯文哲任內最後一次台北上海雙城論壇19日舉行，今年雙城論壇以「韌性、永續、人文」為主軸，由台北市副市長彭振聲分享台北市2050淨零排放路徑跟行動。彭振聲指出，台北市為了達成淨零排放目標，已將2030年減碳目標提高到40%、2040年減碳目標訂為65%，預計在2050年達成淨零排放，目前將減碳行動分為住商、運輸、廢棄物與農民部門規劃，未來將持續滾動調整。

彭振聲說，聯合國IPCC證實，氣候變遷是人類減碳相關的因子之一，減碳成為全人類永續發展共識，IPCC呼籲人類社會必須在本世紀中葉達到淨零排放。他指出，儘管過程必須面對重重挑戰，但必須堅定向前走，台北希望在全球追求淨零排放的浪潮下，以減碳作為生產投資，並帶動產業創造相關就業機會以及綠色經濟成長，達成城市轉型、移居永續城市的目標。

彭振聲表示，柯文哲已在2021年地球日當天宣示台北市2050年淨零排放目標，台北市也在去年英國COP26會議期間，提出2050淨零排放的路徑，今年6月更通過《台北市淨零排放管理自治條例》，作為淨零路徑推動的長期配套措施，將成為未來30年永續發展的基礎。

彭振聲提到，台北市2021年以加入SDGS 13氣候行動為主軸，發表第3版自願檢視報告，盤點各項永續目標以及細項目標氣候行動關聯，到此為止，台北市已成為連續3年自願發表檢視報告的城市。而今年台北市更以2030年落實各項永續發展為目標，並作為2050年溫室氣體零排放目標的中繼里程碑，提出台北市淨零行動白皮書。

彭振聲表示，邁向2050年淨零排放，除了政府要有決心，更需要縝密的科學分析與盤點。2020年台北市排碳量，相較基準年2005年已經減少12.9百分數。現在為了達成淨零排放目標，台北市已將2030年減碳目標提高到40%、2040年減碳目標是65%、在2050年達成淨零。

針對減碳行動，彭振聲說明，台北市參考國際城市、IEA提出的路徑，並配合台北市都市活動與現況，分為住商、運輸、廢棄物與農民部門，因地制宜。他指出，城市淨零排放需要全體與產業界合作，台北市秉持由內而外原則，推動9大減碳政策、共23項行動計畫，展開150項減碳工作，扣緊台北3大淨零核心路徑。

彭振聲指出，淨零排放沒有捷徑，台北市對於未來30年都市永續發展，已經確立明確目標與政策，宣示保護氣候安全的企圖心與決心，未來將配合國際趨勢與新技術發展，進行滾動調整，與產民官學一起努力。

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