主張「五個互相」原則　柯文哲：我的兩岸立場一直都沒改變

記者詹宜庭／台北報導

2022台北－上海雙城論壇19日登場，這也是台北市長柯文哲任內最後一屆雙城論壇。柯文哲致詞時表示，近期台海局勢緊張，兩岸對立加劇，但在擔任台北市長8年以來，他對兩岸關係的立場一直都沒有改變，一直是主張「五個互相」的原則，包括「互相認識、互相瞭解、互相尊重、互相合作，還有最重要的互相諒解。」

▲台北市長柯文哲出席2022台北上海雙城論壇。（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲表示，近幾年台海局勢緊張，兩岸對立加劇，例如台灣參與WHA、大陸軍機頻繁出現在台灣西南海域、台灣的鳳梨、蓮霧、芒果、石斑魚輸出大陸受阻等議題，傷害兩岸民眾之間的感情。但柯文哲也認為，若雙方繼續爭吵、已讀不回，甚至進行政治操弄，只會讓兩岸關係越來越糟。唯有透過雙方溝通協商、互相諒解，才能讓這些台灣人民關心的民生問題得到解決，「這也是我們繼續舉辦雙城論壇的初衷。」

柯文哲說，受到新冠肺炎疫情的影響，台北－上海城市論壇已連續第3年採用視訊的方式辦理，雖然無法實體互訪，但雙方仍持續舉辦論壇，交流不間斷，一起解決兩岸人民都必須面對的民生問題。

柯文哲強調，「交流比交惡好、對話比對抗好、友善比仇恨好」，多交流可以累積善意，而更多的善意可以促進交流、建立善的循環，為兩岸謀和平且為人民謀福祉。他說，自己擔任台北市長8年以來，對兩岸關係的立場一直都沒有改變，皆主張「五個互相」的原則，包括「互相認識、互相瞭解、互相尊重、互相合作，還有最重要的互相諒解。」

柯文哲指出，從2010年開始，台北和上海連續舉辦了13次雙城論壇，「在我的任內這是第8次，這個過程代表著我們對兩岸和平的堅持」，同時在雙方共同的努力之下，台北與上海兩個城市，透過雙城論壇面對問題、解決問題。