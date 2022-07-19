柯文哲提陸軍機擾台、農漁產禁令　「傷害兩岸民眾感情」

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲任內最後一次雙城論壇19日登場。在致詞階段，柯文哲特別提到近來兩岸因軍機、軍艦侵擾，農漁產禁止進口等爭議，強調這些爭議的焦點傷害兩岸民眾感情，唯有透過溝通協商，尋求互相諒解，才能讓台灣人民關心的民生問題得到解決，這也是我們舉辦雙城的初衷。

▲台北市長柯文哲出席2022台北上海雙城論壇。（圖／記者林敬旻攝）



柯文哲說，台北和上海是兩岸先進的城市，有責任率先承擔，因此今年台北上海城市論壇以靭性永續人文為主題，雙方將聚焦在全球疫情肆虐與氣候變遷的雙重影響下，如何將各項挑戰轉化為轉型的驅動力；如何以及具體行動，加強防災、抗災的韌性，並實現宜居永續的城市願景，台北上海都扮演領頭羊角色，互相觀摩學習有助於彼此進步。

柯文哲表示，過去2年，全球都面臨新冠肺炎侵襲，中國大陸和台灣也面臨相同挑戰，早已造成社會經濟各方面重大衝擊。最近，俄烏戰爭爆發，更讓我們對兩岸關係有許多省思。

柯文哲指出，兩岸的歷史、語言、文化與宗教相通，中國大陸是台灣第一大出口市場，占台灣出口比重42.3%；去年台灣對大陸出超超過1000億美金，在台灣的陸配也超過37萬人。同時，在大陸求學經商定居的台灣人也超過百萬。

「兩岸之間明明關係密切、經貿往來頻繁，但近幾年關係卻呈現惡意螺旋上升。」柯文哲說，這幾年台海局勢緊張，兩岸對立加劇，比如台灣參與WHA、大陸軍機頻繁出現在台灣西南海域，台灣的鳳梨、蓮霧、芒果、石斑魚等，輸出大陸受阻，這些都成了爭議的焦點，傷害兩岸民眾感情。

柯文哲強調，繼續爭吵、雙方已讀不回甚至進行政治操弄，只會讓兩岸關係越來越糟，透過溝通協商，尋求互相諒解，才能讓台灣人民關心的民生問題得到解決，這也是舉辦雙城的初衷。

「政治可以分歧，但兩岸人民不應當有敵意。」柯文哲說，在這時候兩岸應該溝通創造雙贏，如果放任敵意繼續上升，最後受害還是老百姓。他擔任台北市長8年來，對兩岸關係立場一直沒改變，一向主張互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作以及互相諒解，「相信交流比交惡好，對話比對抗好，友善比仇恨好」。