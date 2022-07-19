雙城論壇12 年　上海製作「回眸紀念冊」致贈台北留念

▲北市府秘書長陳志銘透過視訊，與上海市府秘書長馬春雷共同發表《上海台北城市論壇回眸》紀念冊。（圖／翻攝直播）



記者蔡紹堅／綜合報導

台北、上海雙城論壇19日透過視訊舉行，上海市政府特別製作了《上海台北城市論壇回眸》紀念冊，在論壇上由雙方秘書長共同發表。該紀念冊蒐集了12屆雙城論壇期間雙方交流、合作的花絮，將在論壇結束後，由上海市政府致贈台北市政府留念。

上海方的主持人雷小雪在論壇上表示，上海和台北市是代表兩岸現代化城市發展的高水平時尚都市，充滿了生機與活力，兩市之間的交流，始終扮演著兩岸城市交流示範者和引領者的角色。

▼《上海台北城市論壇回眸》紀念冊。（圖／翻攝直播）



雷小雪提到，2010年以來，雙城論壇已經成功舉辦12屆，共簽署39項交流合作備忘錄，為兩市民眾搭橋梁、增了解、添福祉，作為兩岸機制化交流的重要平台，雙城論壇已經成為兩岸城市交流合作的一張亮麗名片。

雷小雪指出，《上海台北城市論壇回眸》紀念冊蒐集了過去12年論壇現場以及兩市在經貿、文化、醫療、教育、體育等多個領域的合作花絮，主題豐富、內容詳實，上海市政府將在論壇結束之後，將紀念冊致贈台北市政府惠存留念。

雷小雪介紹完畢後，台北市政府秘書長陳志銘、上海市政府秘書長馬春雷共同透過視訊上台，完成了紀念冊的發表儀式。