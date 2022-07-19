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五大弊案變五大案？　郝龍斌：柯政猛於虎變柯政「矇」與「唬」

▲▼立法院國民黨 捍衛國人健康 政府開放核災食品進口，對國人健康影響與危害 公聽會 郝龍斌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前台北市長郝龍斌在臉書上痛批台北市長柯文哲「沒有政績的市長」。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨前副主席、前台北市長郝龍斌19日在臉書上發文痛批台北市長柯文哲，為了保送「指定接班人」，將原本取消的重陽敬老津貼「政策髮夾彎」，決定恢復發放。他更狠酸「柯市府執政8年；柯市長矇騙、唬爛8年；更讓人痛心的是，整個台北市也空轉8年。柯政猛於虎，變成柯政『矇』與『唬』。」

郝龍斌表示，柯文哲當年挾著「柯P新政」及「台北重開機」口號入主北市府，一上任就敲鑼打鼓，打著不存在的5大弊案，還號稱會立即改善內湖交通、陸續取消重陽節敬老津貼、Ubike 前半小時免費、路邊停車格免費等「市民小確幸」，整座城市瀰漫著「『柯』政猛於虎」氛圍。

郝龍斌說，柯文哲執政8年後，當初的5大弊案變成5大案，「一顆大巨蛋拖了7年半還無法開張，柯P新政多數跳票，內湖交通依舊混亂。」更指出當年的大刀闊斧，經過時間驗證，都只是柯文哲為了展現魄力的盲目作為，是「宣示大於實質」。

郝龍斌認為，一位沒有政績的市長，在任期最後半年，竟然號稱最會還債？但只有2015年還最多，「用的還是我任內編列的預算，連任以後就沒有再還。」他也坦言，柯文哲為了保送「指定接班人」，將原本取消的重陽敬老津貼「政策髮夾彎」，決定恢復發放。而台北－上海雙城論壇，本該是定期舉辦的兩岸城市交流平台，如今卻充滿選舉考量與算計，8月底的城博會，更可預期是一場華而不實的煙火秀，藉以移轉市政建設停擺的各種疑慮與目光。

郝龍斌最後也痛批道，「柯市府執政8年，柯文哲矇騙、唬爛8年，更讓人痛心的是整個台北市也空轉8年。柯政猛於虎，變成柯政『矇』與『唬』。」

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