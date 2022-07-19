新冠肺炎確診喪失嗅覺　女隔離在家「聞不到瓦斯味」房屋瞬間爆炸

Mom nearly burns alive in gas explosion after losing sense of smell from COVID https://t.co/3FQ9mPZEP7 pic.twitter.com/1Ti1pqwTXG — New York Post (@nypost) July 18, 2022

記者李振慧／綜合報導

美國緬因州45歲女子麥克萊恩(Tamara McLean)感染新冠肺炎喪失嗅覺，因為聞不到家中瓦斯外洩，還把衣服放進烘衣機中，啟動沒多久就發生大爆炸，導致家中被嚴重炸毀，她也重傷差點死亡。

確診新冠肺炎的麥克萊恩，去年10月15日在家隔離時差點被炸死，她表示，「那天是我隔離期的最後一天，我按下烘衣機按鈕，正要走上樓就發生爆炸，我嚇了一跳趕緊抓住牆以免被巨大衝擊力撞倒，還搞不清楚發生什麼事」。

麥克萊恩雖然喪失嗅覺，但她聽到頭髮起火焚燒發出嘶嘶聲，「我當下感覺到臉和手都被燒傷了，只是不知道燒傷情況有多嚴重」。嚴重燒傷的她最後順利逃出屋外，檢查發現身體三分之一面積二級燒燙傷，如今事發將近1年仍在接受治療，且整個家慘被炸毀，目前正在重建中。

▼許多病者感染新冠肺炎後，出現嗅覺喪失症狀。（圖／示意圖／路透社）