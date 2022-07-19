恐怖巨浪瞬間淹進會場　「浪漫婚禮變災難片」賓客逃命畫面曝光

▲賓客眼看巨浪就要淹進會場，十分驚慌。（圖／翻攝自Instagram／k.e.n_n.y.b）

記者李振慧／綜合報導

美國一對新人在夏威夷舉行婚禮，當天卻碰上恐怖巨浪，巨大海浪瞬間沖進婚禮會場，嚇得新人與賓客四處尖叫逃跑，雖然沒有人受傷，不過婚禮場地全毀，新人全身濕透十分狼狽。

新娘墨菲(Riley Carson Murphy)16日在凱魯瓦(Kailua-Kona)舉行婚禮，婚禮會場旁邊還可以看到美麗海景，沒想到一陣巨浪突然往他們的方向襲來，讓浪滿婚禮瞬間變調，賓客嚇得四處逃竄，看起來宛如災難片場景。

影片在網路上爆紅後，墨菲接受媒體採訪表示，舉行婚禮前氣象預報當天受到熱帶氣旋影響可能會有暴雨，沒想到竟然會遇到巨浪，「我們正要把東西移進室內時，浪就突然沖進來，幸好當時食物還沒上，婚禮蛋糕神奇沒有被毀掉」。

▲夏威夷南部海岸多處地區遭巨浪襲擊。（圖／翻攝自Twitter）

除了蛋糕以外，所有賓客也都沒有受傷，讓墨菲欣慰表示，經歷這場災難反而覺得家人感情變得更緊密，「所有家人與我愛的人，大家都聚在一起，這才是最重要的」。

當地媒體報導，由於受到墨西哥太平洋沿岸的熱帶氣旋達比(Darby)影響，當天南部海岸地區多處遭到巨浪侵襲，影片上還流傳當地一棟2層樓公寓瞬間被巨浪淹沒的駭人影片，目前熱帶氣旋已往島西南部移動，預計將不會影響其他地區天氣，不過南海岸仍有可能出現巨浪。