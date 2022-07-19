逛街遇槍手掃射！路人2分鐘內英勇擊斃兇手　成功阻大規模屠殺

▲美國印第安納州格林伍德購物中心發生槍擊案，造成3人不幸身亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

美國印第安納州一名20歲槍手17日晚間衝進一間購物中心，當即開槍掃射，導致3人死亡、2人受傷。當時槍手身上攜帶至少100多發的子彈，情況十分危急，然而此時一名合法持槍的男子見狀，隨即將槍手擊斃，成功避免了一場大規模屠殺，事後也受到警方的表揚。

根據abc news報導，20歲的兇手撒匹爾曼（Jonathan Sapirman ）17日持槍闖入印第安納州的格林伍德購物中心，他當場掏出預藏的槍枝並開槍，現場共有3人中彈，經搶救後仍不幸身亡。另外則有1名22歲的女性腿部中彈、1名12歲少女被從牆上反彈的子彈碎片擊中，2人都受到輕傷。

▲槍手在開槍2分鐘後就被英勇路人擊斃。（圖／達志影像／美聯社）



在撒匹爾曼開槍後，1名22歲的英勇民眾狄肯（Elisjsha Dicken）隨即拿出隨身攜帶的槍枝，瞄準槍手並將他擊斃。警方趕往現場後，在槍手的屍體搜出100多發子彈，所幸他只開了24槍就被狄肯擊斃。警方表示，狄肯在撒匹爾曼開槍2分鐘後就順利將他打死。

格林伍德市長也公開讚揚狄肯的英勇行徑，他表示，「我們的城市、我們的社區以及我們的州都十分感激他在危急情況下的英雄行為。他還是一個年輕人，正在消化一些東西，希望外界能夠給他一點空間和時間。」

警方除了在槍手的屍體搜出100多發子彈外，還在購物中心的廁所發現他留下的另一把半自動步槍，根據監視器畫面，他在案發前1個小時把這把槍留在廁所。另外，他的屍體上還有另一把手槍，因此他一共攜帶了3把槍。

警方直言，如果不是狄肯的見義勇為，恐怕會有更多人死於一場大規模屠殺。

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