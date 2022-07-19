女連續生5胎雙胞胎　丈夫「一口氣照顧10孩」崩潰離家：這不正常

Nalongo Gloria recounted her painful and heartbreaking story of being left by her man. #yennews #yenghana https://t.co/o5cnHG9LPt — YEN.com.gh | Ghana Trending News (@yencomgh) July 18, 2022

記者李振慧／綜合報導

烏干達女子葛洛莉雅(Nalongo Gloria)連續懷5胎竟然都是雙胞胎，同時照顧10名幼孩的壓力，讓丈夫責罵她「不正常」，後來還冷血拋棄妻兒離家，她則堅強表示不後悔生這麼多小孩，不管情況再艱難也絕對不會拋棄孩子們，為母則強的精神令人動容。

女子葛洛莉雅因為一連生下5對雙胞胎，近來獲得當地媒體報導，她表示，丈夫曾威脅如果她再生雙胞胎就要離婚，結果她生下第5對雙胞胎3天後，丈夫突然抱怨「這太誇張了」，便崩潰收拾行李離開，沒有留下任何聯絡方式。

孤苦無依的葛洛莉雅目前在坎帕拉(Kampala)當家庭女傭，靠著微薄薪水辛苦餵養孩子，由於快付不出來房租還有可能會淪落街頭，雖然如此她仍堅強表示，「我不會後悔生下他們，雖然孩子父親不喜歡他們，但我絕不會拋棄他們」。

▼女連續生5胎雙胞胎，慘被丈夫拋棄。（圖／示意圖／CFP）