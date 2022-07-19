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寧死不回「美國最恐怖監獄」　25歲男從高架賭命跳下！悲慘結局曝

記者張寧倢／編譯

紐約一名有藥物濫用前科的男子遭警方攔查，當下他拚命逃跑，甚至從地鐵的高架軌道，縱身跳到對街大樓的屋頂。他寧願冒著墜樓的風險，死都不願意再次被關進「那個恐怖的監獄」。然而，他最終仍遭警方逮捕，並被關回他最害怕的地方，「現在我在這裡，情況比以往都還要更慘。」

▲▼紐約25歲男子因害怕被關回里克斯島監獄，寧願冒死從地鐵的高架軌道上跳到對街大樓。（圖／翻攝自YouTube／Mood Tube）

▲紐約25歲男子因害怕被關回里克斯島監獄，寧願冒死從地鐵的高架軌道上跳到對街大樓。（圖／翻攝自YouTube／Mood Tube）

根據《紐約郵報》報導，25歲的弗洛伊德（Kendall Floyd）表示，「我當時在想，要麼滾回里克斯島，要麼就冒著生命危險跳下去，如果我沒跳成功可能就會死。」甘願讓他冒死也不願意回去的「里克斯島」（Rikers Island）位於紐約皇后區和布朗克斯區之間的東河上，原本是一座小島型的監獄，經過不斷填海造陸，如今面積達400英畝。

弗洛伊德說，「我最大的恐懼，就是回到里克斯島監獄」。去年7月至11月曾在那裡服刑的他，在短短不到6個禮拜內就目睹4名受刑人死亡，他指控監獄幾乎沒有工作人員，如果遇到「老鳥」刻意找麻煩，根本不會有人來幫助他，這讓他害怕到寧願跳高架橋也不願被關回去。

▲▼ 雷克島監獄,Rikers Island，攝於2014年6月20日。（圖／達志影像／美聯社）

▲里克斯島監獄（Rikers Island，又稱雷克島監獄）附有懲戒機構跟精神醫院，攝於2014年6月20日。（圖／達志影像／美聯社）

另外，監獄裡很容易透過私下交易取得毒品，上周就發生4起吸毒過量的案例，其中2人死亡。弗洛伊德表示，自己在2年前母親過世後就對止痛藥上癮，需要的是穩定的住院戒斷計畫，重新開始生活，但這在里克斯島監獄是不可能的，「因為監獄裡『到處』都是毒品。」

里克斯島監獄有著超高死亡率，今年才過了一半，就有11名死者被列為「非正常死亡」，但正常死亡人數並未公布，甚至有囚犯向家屬求援稱，獄方刻意放任新冠病毒傳播，為受刑人進行「社會達爾文進化」。報導指出，美國懲教署上周五收到一份2500萬美元「非正常死亡」的索賠通知書，今年以來，懲教機構死亡人數比2021年同期增加近6成。

儘管弗洛伊德當時成功跳到對面大樓，但最終仍然遭到逮捕，而且還被指控襲擊警察，自7月6日被捕以來，他一直待在最惡名昭彰、令他最為恐懼的里克斯島監獄裡。

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