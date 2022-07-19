星巴克CEO親曝：將關閉更多門市！　原因曝光

▲ 舒茲與員工談話時透露，將關閉更多門市。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

全球連鎖咖啡巨頭星巴克（Starbucks）不久前才因安全問題，宣布永久關閉16家美國門市，創辦人兼執行長舒茲（Howard Schultz）近日對員工發表談話時又透露，「這只是開端，還會多很多」，表示有計畫關閉更多分店。

《商業內幕》報導，一段舒茲對員工發表談話的影片外流，可見他在發言中透露，「這只是開端，（關閉的門市）還會多更多」。星巴克已向該報證實影片真實性，但拒絕說明是何時錄製，也未透露可能關閉哪些門市。

LEAKED: Internal Starbucks meeting where CEO says “America has become unsafe” amid closing stores in Democrat-run cities “this is just the beginning, there are going to be many more [stores closing].” (Part 1) pic.twitter.com/9KLh2O5DTD — Vivian (@ViviNMtl) July 14, 2022

星巴克此前於11日宣布，計畫於7月底關閉洛杉磯、西雅圖、奧勒岡州波特蘭等地共16家門市，原因為「具挑戰性的事件」，涉及毒品、顧客遭到騷擾。當時一名發言人聲稱，星巴克關閉一些發生大量挑戰性事件的門市，這些事件使門市不安全，無法繼續營運，將在更安全的條件下開設新門市。

舒茲則說明，他過去一年來聆聽員工對安全問題的疑慮，包括與精神疾病、街友及犯罪相關的問題，迫使部分門市關閉，儘管這些分店仍在營利。

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