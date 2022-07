星巴克CEO親曝：將關閉更多門市！　原因曝光

▲ 舒茲與員工談話時透露,將關閉更多門市。(圖/路透社)

記者陳宛貞/綜合外電報導

全球連鎖咖啡巨頭星巴克(Starbucks)不久前才因安全問題,宣布永久關閉16家美國門市,創辦人兼執行長舒茲(Howard Schultz)近日對員工發表談話時又透露,「這只是開端,還會多很多」,表示有計畫關閉更多分店。

《商業內幕》報導,一段舒茲對員工發表談話的影片外流,可見他在發言中透露,「這只是開端,(關閉的門市)還會多更多」。星巴克已向該報證實影片真實性,但拒絕說明是何時錄製,也未透露可能關閉哪些門市。

LEAKED: Internal Starbucks meeting where CEO says “America has become unsafe” amid closing stores in Democrat-run cities “this is just the beginning, there are going to be many more [stores closing].” (Part 1) pic.twitter.com/9KLh2O5DTD