快訊／金融時報：美眾院議長裴洛西「下月訪台」　25年來首次

▲美國民主黨眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

英國《金融時報》報導，美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）計畫將於8月率領代表團訪問台灣，在台灣面臨的中國壓力日益龐大之際，展現對於台灣的支持，而這將是美國眾院議長25年以來首度訪台。

《金融時報》引述6名知情人士說法報導，裴洛西及代表團還將訪問日本、新加坡、印尼及馬來西亞，並在夏威夷的美國印太司令部待上一段時間。不過，第7名知情人士指出，這個計畫仍有可能落空。

今年4月，82歲的裴洛西確診新冠肺炎後，取消第一次訪台行程。若這次成行，她將成為25年以來最高階的訪台美國議員，上一次則是前任者、共和黨議長金瑞契（Newt Gingrich）於1997年的訪問。

不過，其中2位知情人士表示，關於裴洛西是否應該訪問台灣，美國政府內部出現分歧，一些官員認為，原訂的4月訪台似乎更為正當，因為當時才剛爆發烏俄戰爭。

裴洛西的辦公室不願證實，議長是否計畫訪問台灣或者任何亞洲國家。白宮也拒絕評論國會議員的出訪計畫。中國助華盛頓大使館沒有回覆。

