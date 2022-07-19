「沒有好只有壞的論壇早該結束」　趙怡翔問柯文哲：為何非辦不可

▲民進黨台北市議員參選人趙怡翔。（資料照／記者李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

2022台北－上海雙城論壇19日舉行，民進黨台北市議員參選人趙怡翔18日在臉書上發文表示，像這種沒有好只有壞的論壇，早該結束。他質疑，「充滿意識型態、統戰意味的論壇為何非辦不可？這個問題恐怕只有柯文哲能回答。」

趙怡翔認為，「雙城論壇一點都不了不起」，目前台北市民眼中最迫切的問題是高房價、疫情，以及經濟發展。而難得有像上海這樣的城市，在三個項目上都做得比柯文哲執政還要差。

以房價為例，趙怡翔指出，台北平均一個家庭要不吃不喝17年才有可能買得起一間住宅，已經是天文數字；上海則為36年。上海的疫情處理大概也不用贅述了，封城4個月仍未達到清零效果。在經濟發展上，在光鮮亮麗的高樓大廈下，上海的人均GDP約為2.7萬美元，大約為台灣的8成，而台北市又是台灣平均GDP最高的縣市，他坦言「上海的經濟模式並不會是我們的參考對象。」

趙怡翔表示，「如果說是施政經驗交換，上海沒什麼能教的，台北也沒什麼能從上海學的。但為辦這場活動，我們卻需要在維護國家主權上付出高額的代價。」他說，這包括柯文哲曾向大陸記者說出「兩岸一家親」及「一中不是問題」兩番話，以取得雙城論壇的入門券，但過程還要不斷被吃豆腐，包括去年上海市長直言「兩岸同胞都是中國人」。

趙怡翔強調，「像這種沒有好只有壞的論壇，早該結束。我樂見陳時中昨日提到，若沒價值或效果的論壇就不用辦，我也期待未來台北市政府以國際交流取代兩岸思維，做出對市民有利的決定。」