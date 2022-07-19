　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「沒有好只有壞的雙城論壇早該結束」　趙怡翔問柯文哲：為何非辦不可

▲▼台北市議員參選人「口譯哥」趙怡翔。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨台北市議員參選人趙怡翔。（資料照／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

2022台北－上海雙城論壇19日舉行，民進黨台北市議員參選人趙怡翔18日在臉書上發文表示，像這種沒有好只有壞的論壇，早該結束。他質疑，「充滿意識型態、統戰意味的論壇為何非辦不可？這個問題恐怕只有柯文哲能回答。」

趙怡翔認為，「雙城論壇一點都不了不起」，目前台北市民眼中最迫切的問題是高房價、疫情，以及經濟發展。而難得有像上海這樣的城市，在三個項目上都做得比柯文哲執政還要差。

以房價為例，趙怡翔指出，台北平均一個家庭要不吃不喝17年才有可能買得起一間住宅，已經是天文數字；上海則為36年。上海的疫情處理大概也不用贅述了，封城4個月仍未達到清零效果。在經濟發展上，在光鮮亮麗的高樓大廈下，上海的人均GDP約為2.7萬美元，大約為台灣的8成，而台北市又是台灣平均GDP最高的縣市，他坦言「上海的經濟模式並不會是我們的參考對象。」

趙怡翔表示，「如果說是施政經驗交換，上海沒什麼能教的，台北也沒什麼能從上海學的。但為辦這場活動，我們卻需要在維護國家主權上付出高額的代價。」他說，這包括柯文哲曾向大陸記者說出「兩岸一家親」及「一中不是問題」兩番話，以取得雙城論壇的入門券，但過程還要不斷被吃豆腐，包括去年上海市長直言「兩岸同胞都是中國人」。

趙怡翔強調，「像這種沒有好只有壞的論壇，早該結束。我樂見陳時中昨日提到，若沒價值或效果的論壇就不用辦，我也期待未來台北市政府以國際交流取代兩岸思維，做出對市民有利的決定。」

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

►騎機車、戶外運動有「冰涼袖套」超舒爽！一穿上癮特價中

ET快訊
一家人花蓮溪玩漂漂河　女泳圈繩索斷裂！卡消波塊慘亡
獨／李鴻淵沒殺他真相曝！8年前當證人「僅說6字」逃死
LIVE／柯文哲任內最後一屆！「雙城論壇」登場
5G上網「最快手機」出爐！　iPhone排第二
3年前被陳時中感動哭　美女醫現吐6字！網：原來2019就跑了
房東不租！海產店被迫關店　熟客2千萬「買透天」：繼續開
人妻喜獲雙胞胎「孩子血型與父不合」！　他秘密藏40年
白皙正妹露半球逛街！　路邊大媽教訓「妳想被印度人性侵嗎」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／雙城論壇「不是不能辦」　陳時中曝舉辦條件

綠能中心引爆南投「內戰」！　縣長、竹山鎮長公開信互批

台北上海雙城論壇登場　王令麟期許「兩岸交流不要中斷」

團結拚勝選！　「最強母雞」陳時中明拜會議會黨團

范雲、林昶佐入陳時中選辦　國民黨：重組3+11破口台北隊

LIVE／柯文哲任內最後一屆　台北上海「雙城論壇」視訊登場

「沒有好只有壞的論壇早該結束」　趙怡翔問柯文哲：為何非辦不可

傳任林佳龍競辦榮譽主委　蘇貞昌：把政績做出來就是最好利基

尷尬！王必勝避談婚外情　蘇貞昌力挺：相信私事不會妨礙公務

何時放寬邊境？　蘇貞昌「BA.4、BA.5疫情再起」：2條件適度因應

炎亞綸x吳姍儒到底默契好不好　遇「陷阱題」大喊：好可怕！

男KTV當演唱會在開XD　穿女裝賣力唱跳友笑翻

《飛龍在天》CP合體了！ 賈靜雯同框江宏恩掀回憶殺

A-Lin演唱會「全程戴假髮」原因超暖　曝「脂肪肝見紅字」戒酒兩天(?)

柴幫漏財叼千鈔丟垃圾桶　爸哭：台積電套牢不夠嗎

珍榮.安普賢槓上！「從人品嘴到事業」　為金高銀火爆互嗆..她護愛站邊

乖巧黑狗守家門等爸爸　見車停下才熱情飛撲！

Lulu大鬧「聲林七強」笑點密集　戳痛處又亂講話...她傻眼：我被附身XD

後座妹裸背炸出半顆奶球　全網暴動：一路不超車！

陸科學老師癌逝成大體老師　簽下自願書貢獻身體做教育

快訊／雙城論壇「不是不能辦」　陳時中曝舉辦條件

綠能中心引爆南投「內戰」！　縣長、竹山鎮長公開信互批

台北上海雙城論壇登場　王令麟期許「兩岸交流不要中斷」

團結拚勝選！　「最強母雞」陳時中明拜會議會黨團

范雲、林昶佐入陳時中選辦　國民黨：重組3+11破口台北隊

LIVE／柯文哲任內最後一屆　台北上海「雙城論壇」視訊登場

「沒有好只有壞的論壇早該結束」　趙怡翔問柯文哲：為何非辦不可

傳任林佳龍競辦榮譽主委　蘇貞昌：把政績做出來就是最好利基

尷尬！王必勝避談婚外情　蘇貞昌力挺：相信私事不會妨礙公務

何時放寬邊境？　蘇貞昌「BA.4、BA.5疫情再起」：2條件適度因應

不用飛日本了！京都最夯咖啡「%Arabica」台北店開幕時間曝光

宸熙建設、彥韋營造把愛傳出去　溫暖到新莊

快訊／地牛翻身「花蓮富里4.5地震」　最大震度4級

快訊／10：39規模4.5地震！　最大震度4級

李妍瑾公開徵AV男優！她親手幫量尺寸　必備「羅志祥絕技」3關卡曝

快訊／雙城論壇「不是不能辦」　陳時中曝舉辦條件

綠能中心引爆南投「內戰」！　縣長、竹山鎮長公開信互批

死亡率近100%！台中21週巴掌仙子　「370克如鋁罐」世界級紀錄

賓客嗨翻鳴槍！24歲新娘慘遭「爆頭射殺」　流彈穿腦亡

杜蘭特還有望離開籃網？熱火積極追求、巫師是家鄉球隊

電眼妹PO「陽光燦爛片」歪爆樓！她「雪乳掉出」激晃…身分曝羞喊：裡面沒穿

政治熱門新聞

陳時中參選變拜票王！外界三大質疑「弱點攻擊」

吳欣岱批林佳龍「道歉了」！鬼才阿水：聽不進去就不說了

林佳龍稱當選第一件事要公布恩恩案資料　侯友宜回應了

快訊／陳時中明公布「總統級」競選團隊　陳建仁任競總主委

沒放在心上！林佳龍：希望基進年輕人繼續批判

林佳龍接受道歉！李雨蓁：對基進很照顧

快訊／基進黨解除張博洋職務​！　林靖堂「等民進黨自爆」被調職​

張博洋內部對話嗆「林佳龍噁心」惹議　基進黨主席致電林佳龍道歉

綠戰術「捧黃珊珊殺蔣萬安」　他分析民調：陳時中完了

連戰陪洗頭突癱坐　方瑀：若沒遇「她」我與連戰就天人永隔

趙少康「逆風」看哥吉拉公仔　「我害怕極了」

陳時中自豪妻子不插手公務　陳佩琪跳腳：請具體說明哪個夫人干政？

陳時中回應台北敬老金、大巨蛋、停電3難題　市政態度一次看

內部對話痛罵林佳龍「真的噁心」　張博洋再道歉

更多熱門

相關新聞

北市3天3停電「肇因皆饋線跳脫」　蔣萬安要求台電給交代

北市3天3停電「肇因皆饋線跳脫」　蔣萬安要求台電給交代

台北市中山區民生東路三段、合江街一帶昨深夜11時許無預警停電，直至今（19日）清晨4時許才全數復電，共962戶受影響，台電指事發原因為饋線跳脫。對於台北市三天內三度停電，且停電原因相同，國民黨台北市長參選人蔣萬安要求台電給台北市民交代。

雙城論壇13年打造兩岸城市交流範本 MOU分享經驗深化各領域合作

雙城論壇13年打造兩岸城市交流範本 MOU分享經驗深化各領域合作

雙城論壇邁入第13年議程僅1.5小時 簽42項備忘錄維持兩岸交流不間斷

雙城論壇邁入第13年議程僅1.5小時 簽42項備忘錄維持兩岸交流不間斷

一張超速罰單　渣尪3年婚外情見光

一張超速罰單　渣尪3年婚外情見光

雙城論壇明登場　柯文哲、龔正視訊出席

雙城論壇明登場　柯文哲、龔正視訊出席

關鍵字：

趙怡翔雙城論壇上海台北

讀者迴響

熱門新聞

15天用100度竟因「變頻冷氣」！耗電關鍵曝

鬼鬼情斷禾浩辰　男方限動洩低潮

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

獨／賴敏男女兒沒上樓　下秒遇死神遭爆頭亡

婚禮變喪禮！巴基斯坦重大船難　20死30失蹤

車殼布滿「黃金膠囊」　網：快清掉

警同情拾荒翁沒開單　被控貪汙結局曝

本土劇女王遭「網路感情詐騙」3000萬　手法曝光

哥吉拉風波「夫妻LINE對話」背景有貓膩　眼尖網友突破盲點

家裡有鬼11個恐怖跡象　突然出現大量螞蟻就要小心

哥吉拉文是假的？爆系管理員打臉：當事人是漂亮女生

4星座夏天有偷吃跡象！　爛桃花暴增遊走出軌邊緣

老婆不肯給！人夫竟找表嫂發洩　她見全裸躺床崩潰

證人之一遭押廁所未被殺　動機恐非8年舊怨

今雨區擴大　這3天挑戰今年最高溫

更多

最夯影音

更多
炎亞綸x吳姍儒到底默契好不好　遇「陷阱題」大喊：好可怕！

炎亞綸x吳姍儒到底默契好不好　遇「陷阱題」大喊：好可怕！
男KTV當演唱會在開XD　穿女裝賣力唱跳友笑翻

男KTV當演唱會在開XD　穿女裝賣力唱跳友笑翻

《飛龍在天》CP合體了！ 賈靜雯同框江宏恩掀回憶殺

《飛龍在天》CP合體了！ 賈靜雯同框江宏恩掀回憶殺

A-Lin演唱會「全程戴假髮」原因超暖　曝「脂肪肝見紅字」戒酒兩天(?)

A-Lin演唱會「全程戴假髮」原因超暖　曝「脂肪肝見紅字」戒酒兩天(?)

柴幫漏財叼千鈔丟垃圾桶　爸哭：台積電套牢不夠嗎

柴幫漏財叼千鈔丟垃圾桶　爸哭：台積電套牢不夠嗎

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面