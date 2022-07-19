怕失焦？范雲缺席陳時中競總記者會　高嘉瑜、林昶佐沒拍大合照

記者蘇晏男／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中延攬立委范雲、高嘉瑜、林昶佐擔任競選總部幹部，但范雲陷3+11風波，林昶佐有環南市場爭議，而高嘉瑜則曾數次為防疫開炮陳時中，這項人事引發討論與質疑。民進黨今（19日）舉辦記者會，正式宣布陳時中競選總部成員，范雲就未出席，而林昶佐、高嘉瑜即使與會，但卻漏掉最後的大合照。

陳時中昨正式卸任衛福部長、中央流行疫情指揮官，轉戰2022台北市長選舉。今上午10時，陳時中參拜台北霞海城隍廟，並召開「市長競選團隊公布記者會」；在陳時中正式宣布前副總統陳建仁擔任競選總部主委前，主持人林楚茵依序唱名民進黨台北市議員參選人、總幹事吳思瑤、分區督導高嘉瑜、何志偉、林昶佐、政策小組召集人管碧玲、政策平台成員吳玉琴、洪申翰、政策平台召集人周威佑、執行總幹事張茂楠、發言人張瑞雄、林楚茵。

在唱名過程中，高嘉瑜上台後才就定位約2秒，就轉身先離去，而林昶佐則是未上台，兩人最後也未參與大合照。另外，在先前公布的競選幹部名單中，范雲與吳玉琴負責中央政策平台，但她卻未出席記者會。

2021年本土疫情爆發，外界歸咎入境檢疫措施「3+11」是防疫破口，外傳指揮中心做成此決議，是因范雲邀相關部會召開協調會導致；在事件延燒期間，范雲神隱許久，最終「3+11」會議記錄仍是個謎。

林昶佐則是在萬華疫情爆發時，被批成當中央打手，而當與陳時中視察環南市場時，除彎腰歡迎陳時中抵達，又砲打台北市長柯文哲，當場被環南市場自治會會長林勝東怒罵，「你有來環南市場關心過嗎？」而高嘉瑜曾數次為中央防疫砲打陳時中，包括出國補打疫苗，政府應道歉、建議網購快篩試劑等。

對於陳時中延攬高嘉瑜、林昶佐、高嘉瑜進入競選團隊，國民黨批評，難道是要為台北市政帶來破口？柯文哲則說，舉團隊有時候是擺給別人看的，「叫進來讓他不能講話的」。媒體人謝寒冰認為，陳時中和林昶佐連在一起，就容易讓人聯想到「萬華是破口」

此外，國民黨台北市長蔣萬安對於高嘉瑜進入陳時中團隊，說出總幹事可能要多費心，導致與高嘉瑜一陣隔空互嗆。

▼陳時中競選團隊19日大合照，但缺林昶佐、高嘉瑜、范雲。（圖／記者湯興漢攝）