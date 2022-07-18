台南市長參選多1人　都市規劃師商毓芳宣布參選

▲2022台南市長大選又多1人參選，商滿生紀念館執行長商毓芳，18日正式宣布參選台南市長。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2022台南市長大選又多1人參選，商滿生紀念館執行長商毓芳，18日正式宣布參選台南市長，商毓芳選擇在曾祖母「商許甘」墓園前舉辦參選記者會，寓意承先啟後，對歷史的虔敬及對台南現在與未來的責任承擔。

商毓芳表示，專業知識非常重要，政治人物的培養，從擔任助理開始，就在喝酒，就開始跑紅白包場，忙著經營這些，那有空管到「專業（政治專業）」？「讓真正具備城市治理專業的人來管理我們城市」，這是商毓芳參選的理由。

參選記者會上，商毓芳提出2大政見，一是主張南山公墓全區保留，並定位為「台南美術館本館」，做為台南文創產業基地，未來四年執政期間，藉由在地文化保存事業創造至少3000個在地就業機會。

「南山公墓的存廢，悠關台南下一個百年發展定位」商毓芳表示，台南市長黃偉哲只會空泛喊著「建城400年」，但他是否知道1624年間，荷蘭人不只在台灣建立「熱蘭遮城」（安平），同時也在太平洋對岸建了「紐約」城，如今紐約是世界第一大城，而台南呢？台南未來的願景難道只是「台南房價早該漲了」？

台南是真正的台灣首都，在歷史上是事實，但現在卻正極速崩壞，「未來，台南市是要做為台灣首都？還是高雄的副都心？」，商毓芳指出，南山公墓的都市計畫將涉及整個城市發展格局，其中悠關百年大計的捷運路線規劃，更是決定我們走向摧毀城市文明，還是做為台灣首都的未來，至為關鍵的議題之一。

商毓芳提出的第2項政見為「立刻停止捷運紅線1000億的評估計畫」，因為優先需要建設捷運的是台南溪北地區，溪北地區有很多台糖的舊鐵道路線，可以規劃成台南輕軌，此應優先做為捷運的評估；以彌補12年來，台南縣市從未縫合過的城鄉差距的不公平。

商毓芳強調，台南人應該要感到驕傲，這些新的政見，將會成為台灣各地方，想要接續承載的政見，「因為，這是台灣人民心裡所想望的」。

商毓芳出生於1969年，父親為商星宗，出生後不久舉家遷居台北，小學及中學都在台北，高中考上高雄女中，中原大學唸的是建築系，畢業後去荷蘭國際水利環境工程學院（UNESCO-IHE）取得都市基礎建設管理碩士。

商毓芳的專業專長是「建築設計」、「都市規劃」及是「藝術策展」，經歷包括南科「樹谷園區」規劃主持人、「奇美樹谷文化基金會」執行長、「守護三崁店聯盟」發起人、「鹽水溪幸福平台」召集人、鴻海集團捐贈88風災重建「永齡有機農業專區」規劃設計師、「新台灣壁畫隊」策展人、台灣藝術發展協會理事長、國立雲科大專任助理教授、文化部公共藝術專家學者、台灣金甘蔗影展協進會理事長、「台灣總統」電影製片及女主角。