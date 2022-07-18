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台南勞工局志工義剪散播愛　弱勢青年笑顏開

▲台南市勞工局邀請台南市新娘秘書產業工會義剪志工來為美善基金會、創義庇護工場兩單位院生義剪。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局邀請台南市新娘秘書產業工會義剪志工來為美善基金會、創義庇護工場兩單位院生義剪。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局在防疫不鬆懈和做好相關防疫措施下，18日邀請台南市新娘秘書產業工會義剪志工來為美善基金會、創義庇護工場兩單位院生義剪。

為落實推動台南市長黃偉哲「希望家園」的市政理念，勞工局長期結合「做工行善團」義剪團隊辦理轄內養護機構、教養院、小作所、特殊學校、庇護工場等義剪活動，惟今年度受COVID-19疫情影響，許多醫院、長照式養護院所以及學校等單位為因應疫情，持續暫緩訪客進出和門禁管制，使得上半年度勞工局許多義剪場次也暫緩辦理。

▲台南市勞工局邀請台南市新娘秘書產業工會義剪志工來為美善基金會、創義庇護工場兩單位院生義剪。（圖／記者林悅翻攝，下同）

18日一早台南市新娘秘書產業工會方藝錡理事長，便領軍志工夥伴第一站先來到美善基金會附設美善崇美工作坊，院生瞧見義剪志工難掩興奮情緒，紛紛拿起手機與志工們討論想要理的髮型。工作坊潘督導感謝志工不畏疫情願意出來協助院生理髮，著實減輕家長和院生外出理髮的不便。

▲台南市勞工局邀請台南市新娘秘書產業工會義剪志工來為美善基金會、創義庇護工場兩單位院生義剪。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第二站志工夥伴接力來到創義庇護工場，繼續為在庇護工場工作的身障員工服務。庇護工場劉就服員表示，身障員工近期都在詢問何時能再看到熟悉的義剪志工們，也非常期待見到他們，今天很高興在做好防疫工作下安排義剪活動，同時也要感謝臺南市新娘秘書產業工會志工多年來協助庇護工場的身障員工和弱勢夥伴義剪，讓他們可以在自在的空間下表達想要剪的髮型，也能獲得理髮後的舒適與自信。

▲台南市勞工局邀請台南市新娘秘書產業工會義剪志工來為美善基金會、創義庇護工場兩單位院生義剪。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局邀請台南市新娘秘書產業工會義剪志工來為美善基金會、創義庇護工場兩單位院生義剪。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局邀請台南市新娘秘書產業工會義剪志工來為美善基金會、創義庇護工場兩單位院生義剪。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局長王鑫基感謝台南市新娘秘書產業工會志工夥伴，在遵守防疫工作的前提下協助辦理義剪活動。志工夥伴們公益奉獻的同時相對也降低弱勢身障朋友出外染疫的風險。在此肯定志工夥伴自2015年起不間斷為美善基金會、創義庇護工場等機構提供暖心義剪，多年來已累計服務41場次，投入志工289人次，服務約758人。感謝「做工行善團」義剪夥伴長期的相挺，不僅為弱勢貢獻公益更提供理髮上客製化的服務，令每位弱勢朋友都感受到志工們的溫暖與用心。

▲台南市勞工局邀請台南市新娘秘書產業工會義剪志工來為美善基金會、創義庇護工場兩單位院生義剪。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局邀請台南市新娘秘書產業工會義剪志工來為美善基金會、創義庇護工場兩單位院生義剪。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局邀請台南市新娘秘書產業工會義剪志工來為美善基金會、創義庇護工場兩單位院生義剪。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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