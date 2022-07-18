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台南警用車輛新車啟用　黃偉哲：強化增進警察打擊犯罪工具

▲2022年市府特別編列4500萬元預算，汰購警用汽車44輛及機車180輛，並於18日舉辦警用車輛新車啟用校閱典禮，由市長黃偉哲主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲2022年市府特別編列4500萬元預算，汰購警用汽車44輛及機車180輛，並於18日舉辦警用車輛新車啟用校閱典禮，由市長黃偉哲主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為增進台南市政府警察人員打擊犯罪的機動性，同時也感謝所有員警執勤及防疫辛勞，2022年市府特別編列4500萬元預算，汰購警用汽車44輛及機車180輛，並於18日在台南市警交通警察大隊，舉辦警用車輛新車啟用校閱典禮，由市長黃偉哲親自校閱新車、試乘，多位民代也都到場觀禮，現場十分熱鬧。

▲2022年市府特別編列4500萬元預算，汰購警用汽車44輛及機車180輛，並於18日舉辦警用車輛新車啟用校閱典禮，由市長黃偉哲主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲2022年市府特別編列4500萬元預算，汰購警用汽車44輛及機車180輛，並於18日舉辦警用車輛新車啟用校閱典禮，由市長黃偉哲主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，警察是維持社會安定的力量，工欲善其事，必先利其器，此次汰購之車輛皆為市場最新車款，輸出馬力及機動性極佳，有效提升員警執勤的安全性，更對打擊犯罪及保障人民生命財產安全有莫大幫助，為員警執勤提供精良利器；未來南市府亦將持續編列相關預算，積極協助爭取更多警力、更新各項警用設備、路口監視器系統及辦公廳舍，讓所有員警都能安心，並增加打擊犯罪能量，一起將台南市建設為一個最安全的城市。

▲2022年市府特別編列4500萬元預算，汰購警用汽車44輛及機車180輛，並於18日舉辦警用車輛新車啟用校閱典禮，由市長黃偉哲主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲2022年市府特別編列4500萬元預算，汰購警用汽車44輛及機車180輛，並於18日舉辦警用車輛新車啟用校閱典禮，由市長黃偉哲主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲2022年市府特別編列4500萬元預算，汰購警用汽車44輛及機車180輛，並於18日舉辦警用車輛新車啟用校閱典禮，由市長黃偉哲主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警察局長方仰寧表示，這次汰購的警用車輛，係由各單位依其勤務及轄區特性，選擇合適性能車種後辦理採購，除符合執勤實際需求外，亦將持續採購各式油電及電動車輛，響應綠能環保，遂行任務之餘，也能邁向智慧城市前進。

▲2022年市府特別編列4500萬元預算，汰購警用汽車44輛及機車180輛，並於18日舉辦警用車輛新車啟用校閱典禮，由市長黃偉哲主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲說，其實台南市長久以來治安的滿意度在全國的評比，這個是警政署每年都會做的民調，台南市在全國的評比都是數一數二，有時第一、有時第二，滿意度高達9成以上，這些都是我們警察同仁揮汗、辛苦打造出來的一個治安良好的城市，也非常謝謝我們武力，來自民間的巡守、義警、義交，還有民防、巡守、志工、武力這些志願工作的市民朋友們偕行幫忙警察一起。


最重要的，許多社會矚目的案件，都是我們警察同仁在第一線來防制犯罪，舉個例子，日前發生在我們市區內的這個宮廟，事實上都是外地的，這個人士來台南鬧事，造成市民朋友們的側目跟反感跟驚恐，所幸，我們警察人員在第一時間用最快速的方式，用最強大的警力，配合所有措施，達到壓制犯罪、打擊犯罪最好的效果，這是一個示範，尤其感謝台南地檢署立即偵訊，偵訊完對為首的人士加以聲押。我想這就是向市民朋友們宣示我們維護治安的決心。

▲2022年市府特別編列4500萬元預算，汰購警用汽車44輛及機車180輛，並於18日舉辦警用車輛新車啟用校閱典禮，由市長黃偉哲主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，但是工欲善其事，必先利其器，台南市的幅員遼闊高達2200平方公里。可以說要靠有限的警力來維持治安，維護治安需要很大的考驗。所以說我們的警用車輛的耗損也是相當大的。非常感謝中央的支持協助，加上台南市政府每年投入的維護治安的經費，不管是車輛，不管是器械，不管是監視器等等，都是一直在增加，這要感謝議會的支持，如果沒有議會的支持，墊付案不會過；如果沒有議會的支持，預算會被刪。各位議員先進大家都知道市民對於改善治安的殷殷期盼，所以在預算審查的時候，警務警政單位的預算通常都是獲得議員全力支持。因此我們才有足夠的經費預算，還有逐漸增加的人力來維護治安，所以今天非常感謝各位，我們看了這些新購置的車輛機車，即將立即投入治安維護的工作，希望在見警率的提升，以及對於市民朋友們生命財產的維護的力道的加強，能夠讓台南市打造為一個更安全的城市，也非常感謝我們同仁的辛勞，感謝議會先進的支持，感謝市民朋友們的全力相挺，祝福大家身體健康，萬事如意，台南市維護治安的決心一定更上一層樓。

▲2022年市府特別編列4500萬元預算，汰購警用汽車44輛及機車180輛，並於18日舉辦警用車輛新車啟用校閱典禮，由市長黃偉哲主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲特別感謝所有員警在疫情期間的辛勞，除了原有的治安、交通及為民服務等項工作外，又增加了防疫工作，不論居家隔離、居家檢疫，都有賴警察同仁的協助，才能讓市民安心生活及拚經濟，警察同仁的付出功不可沒，相信市民大眾都銘感在心。


 

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