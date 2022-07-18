「空口說白話比做事容易」　黃珊珊嗆：為何防疫在陳時中手上停滯？

▲台北市副市長黃珊珊。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中18日就台北大巨蛋爭議、停電、敬老金發表看法，關於停電議題，認為中央、地方與台電應三方坐下來談，不是互相檢討批評，這也是為何他會認為台北開始停滯。面對陳時中的言論，台北市副市長黃珊珊回擊，為什麼防疫都在陳時中的手上卡關、停滯？

針對陳時中18日於廣播節目專訪時評論台北市3項議題，黃珊珊今日無公開行程，不過下午透過臉書回應，且以「先生」來稱呼已經請辭衛福部長一職的陳時中。

黃珊珊表示，「空口說白話，比做事容易太多了。​」聽完陳時中對於市政的評論，「有種鴨子聽雷的感覺。」對大巨蛋的發言意義不明、對台電問題毫無所悉、對敬老金問題則完全無視財政紀律，「不得不說，真的與蔣萬安非常神似。​」

黃珊珊提及，還記得陳時中當指揮官時，民眾搶疫苗、排隊搶口罩與快篩劑嗎？每一次的超前部署，接續而來的總是遙遙無期的等待，多次都是總統蔡英文或民間單位出手解決，「我想問，防疫為什麼都在您手上卡關跟停滯？​」

最後，黃珊珊強調，陳時中稱台北市政停滯，可能源自對市政的一無所知，衷心邀請陳時中、國民黨台北市長參選人蔣萬安於8月27日至9月11日參加台北城市博覽會，見證台北的前進里程碑，「空口白話大可不必​。」