陳時中卸任衛福部長投入選戰　洪孟楷：留下3大謎團未解密





▲陳時中卸任衛福部長投入台北市長選戰。（圖／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對民進黨台北市長參選人陳時中今（18）日正式卸下衛福部長職務，投入選戰， 國民黨立委洪孟楷指出，陳時中要參選就應該儘速辭職，防疫工作不能一心二用，但離開並非直接「走人」，部長交接前留下三個未解密謎團，「類負責」不該是政務官的表現，要參選市長才更該直球對決。

洪孟楷指出，「3+11真相為何？」事發至今已經一年多，會議記錄黑箱就是黑箱，而去年犧牲近千名國人，沒有任何一位官員受到懲處，口頭上說負責，陳時中還是沒有向國人交代清楚真相為何。

第二，「高端疫苗效力為何？」洪孟楷指出，去年在沒做三期實驗的情況下直接花公帑下訂五百萬高端疫苗，最終打不到一半；而當時信誓旦旦該公司持續做實驗，一年多過去了，病毒已經變種再變種，就問高端疫苗現在實驗做到哪裡？到底效力為何？當初掛保證的陳時中部長，總該為自己做的決策負起責任。

最後，「黑心快篩EUA濫發誰負責？」洪孟楷說，今年五月發出的眾多快篩EUA，其中不乏黑心廠商，拿陸貨冒充美貨、沒效冒充有效，分明大賺黑心疫情財；就問濫發EUA的結果，有任何官員因此下台負責嗎？陳時中別不聞不問就一走了之。防疫兩年多，第一線公務、醫護人員的辛勞，當然要給予肯定，但陳時中身為部長，從疫情破口、疫苗圖利、到黑心快篩充斥，這三大謎團未解，代表沒有真正負責、也就是糊塗賬一本，一天沒說清、就是一天逃避。