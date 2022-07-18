王必勝接棒！記者會1環節「播了8分鐘」　網看傻刷問號：搞笑嗎

▲交接儀式。（圖／記者趙于婷攝）

記者曾筠淇／綜合報導

前衛福部長陳時中今（18日）早正式交棒部長一職，下午也進行第二場交接，將印有指揮官字樣的背心移交給新任次長兼指揮官王必勝，並握手合影。與以往的記者會相比，這一幕顯得相當罕見，也因而引發網友討論。

稍早疫情記者會正式開始之前，陳時中與王必勝都先坐在台下，首先上台的是一位聲音宏亮的女主持人，替「指揮官交接儀式」簡單開場。女主持人表示，陳時中自2020年1月23日至今已擔任指揮官911天，如今卸下重任，要由王必勝接棒。

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陳時中將印有指揮官字樣的背心交給王必勝，並拍拍對方肩膀合影，代表工作與責任的傳承。而後陳時中也喊話王必勝，穿上這件背心就要明白「這是任重道遠」，要品嘗他這兩年多的滋味，他很放心將責任交給對方。陳時中致詞完之後，王必勝也代表獻花並再次合影留念。

▲王必勝代表獻花給陳時中。（圖／趙于婷攝）

等交接儀式結束，今日的記者會才正式開始，只是這8分鐘卻讓大票網友不禁錯愕直呼，「什麼情況」、「多此一舉」、「不需要這個吧」、「作秀時間嗎」、「交接也要表演」、「不要一直講X話」、「噁心」、「不要再歌功頌德，報疫情」、「交接儀式？搞笑吧？什麼場合啊」。其中更有不少網友狂刷問號，表達心中疑問。

不過，也有不少網友在聊天室表示，「王部長加油」、「謝謝阿中部長，辛苦了」、「必勝加油」、「部長加油，辛苦所有醫護」、「謝謝防疫團隊」。

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