綠戰術「捧黃珊珊殺蔣萬安」　他分析民調：陳時中鐵定輸了





▲陳時中正式卸任衛福部長，投入台北市長選戰。（圖／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對媒體民調指出民進黨台北市長參選人陳時中與國民黨的蔣萬安以極小差距，分別位居第一和第二名。國民黨台北市議員參選人詹為元今（18）日表示，他認為這份民調對陳時中最為不利。

根據最新台北市選情民調顯示，陳時中以24.2%居於第一位，蔣萬安為23.9％，無黨籍的黃珊珊為22.2％。 對此，詹為元指出，雖然陳時中是民調第一名，但若外界普遍認為藍白之間會分票，綠營之間會團結，那照理說陳時中民調應該海放蔣萬安跟黃珊珊，但陳時中僅以極些微的差距領先，甚至沒超過誤差範圍，以統計上的意義來說陳時中與蔣萬安在沒棄保的情況下幾乎是平手。

「如果發生棄保，陳時中鐵定輸了。」詹為元分析，這次選舉鐵定會棄保，這份民調也做了棄保之後的結果。我們不討論陳時中被棄掉的情形，如果今天是「棄蔣保黃」，那黃珊珊將以30.3%領先於陳時中的25.4%；如果今天是「棄黃保蔣」，那蔣萬安將以32.3%領先陳時中的27％，而這樣子的棄保組合更有機會發生。但不論是哪種類型的棄保，最終的結果都是陳時中「被巴比Ｑ了（網路流行用語，意指：慘輸、完了）！」

因此，詹為元認為，對民進黨來說最好的狀態就是三分天下的「三腳督」，所以大家仔細去觀察民進黨的發言，除了要捍衛陳時中之外，另外也會一直說黃珊珊很棒，就是希望捧黃珊珊殺蔣萬安，但這樣同時稱讚兩個人，真的搞得人家好亂，標準的「認知作戰」。而蔣萬安則需要持續維持領先，雖然今天這份民調最不利的是陳時中，但也需要注意氣勢不能被黃珊珊壓過，因為這決定最後棄保的選擇。