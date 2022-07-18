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台北市遭批停滯太久　郝龍斌談8年前：陳時中不用負責？

▲▼衛福部長交接典禮,陳時中卸任投入台北市長選戰,大批衛福部同仁列隊歡送。（圖／記者李毓康攝）

▲陳時中卸任衛福部長投入台北市長選戰。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中日前接獲徵召發出聲明稱「台北市發展停滯」，引來討論。前台北市長郝龍斌18日則說，陳時中2014年幫參選市長的柯文哲成立後援會，台北市若有停滯，「陳時中不用負責？」

郝龍斌指出，「2014年幫柯文哲成立後援會，陳時中不用負責？」柯文哲在台北市長任內預算比其他人多，號稱最會還債，但也只有2015年還最多，第二任就沒有再還。

郝龍斌批評，柯文哲擔任台北市長的8年期間，沒有大建設、大活動，像世大運是他任內爭取、編列預算，到了柯文哲這屆才收成，另外，像是大巨蛋、內湖交通等問題都沒有解決。

對於陳時中，郝龍斌則認為，他只扛「民進黨徵召的責任」，6月宣布疫情穩定，但當天新增病例仍有近8萬，且死亡個案超過200例，是為了選舉「超前佈署」。

民進黨中執會13日正式提名陳時中參選台北市長，對於台北市停滯一說，陳時中表示，並不是要指責任何人，他只是位「台北長大的囡仔」，到現在年紀大了，這麼長的時間來，看到台北有一些可以更好的機會，所以會覺得「不捨之心油然而生」，也藉由參選機會，為大家付出更多，讓大家能夠共榮。

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