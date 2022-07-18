最新民調出爐！北市「三腳督」綠營險勝　他認：陳時中的底最厚

▲陳時中、蔣萬安、黃珊珊。（合成圖／記者李毓康、周宸亘、李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北市長選戰由國民黨蔣萬安、民進黨陳時中以及用無黨籍身分參選的黃珊珊進行對決，根據《中國時報》最新民調顯示，陳時中支持度為24.2％、蔣萬安23.9％、黃珊珊22.2％，對此，媒體人黃揚明表示，從該份民調可看出，陳時中的底最厚，即使棄保仍有13.6％，相形之下，黃珊珊被棄保後僅剩7.8％，顯示黃最大的危機就是被棄保。

根據《中國時報》最新民調顯示，台北市長選情緊繃，陳時中支持度為24.2％、蔣萬安23.9％、黃珊珊22.2％，3人差距不大，若形成「三腳督」的局面，最後有可能會以棄保效應來決勝負，如果放棄陳時中，黃的支持度有望拉升至26.5％，蔣則為26.4％，雙方選情呈現五五波；如果放棄蔣萬安，流失的選票將轉向黃珊珊，讓黃的支持度來到30.3％，領先陳的25.4％，差距為4.9個百分點；如果放棄黃珊珊，蔣萬安支持度將會提高至32.3％。

對此，黃揚明表示，該份民調顯示陳時中、蔣萬安、黃珊珊三人「三足鼎立」之勢形成，陳時中即使領先，距離第3名的黃珊珊也僅多2％，三人支持度都在誤差範圍內，這種「正三角形」的選局，將是一個非常複雜的局勢。

黃揚明指出，比較故意的是這份民調做了三人的「棄保」假設，可以看出陳時中的底最厚，即使棄保仍有13.6％，相形之下，黃珊珊被棄保後僅剩7.8％，顯示黃最大的危機就是被棄保。

黃揚明表示，現階段就做棄保民調，似乎太早了點，操作棄保是很複雜的選民心態，今天江啟臣在我早上的廣播節目分析，棄保與選民結構有關，一般高齡的選民結構比較會採取這種「棄保」投票模式，年輕選民則比較不受影響，「台北市這一局肯定精彩可期。當然，現在所有的民調的誤差值都遠大於理論值，因此還要看各家民調的長期趨勢比較能看出端倪。」

而《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，蔣萬安支持度35.2%、陳時中支持度29.9%、黃珊珊支持度25.9%，前兩名的蔣萬安與陳時中支持度差距僅5.3%，陳時中宣布參選後，民調持續回溫，也讓北市選情更加詭譎。

對於北市選情，《美麗島電子報》董事長吳子嘉直言，黃珊珊如果維持20%以上，陳時中機會就大了，而且蔣萬安本身太弱，陳時中就算躺在床上選也會拿到基本盤，黃珊珊只要越高，陳時中躺在床上的時間就越長，陳時中的快樂建立在黃珊珊的努力上。

至於陳時中有沒有可能變成2018年的前立委姚文智？吳子嘉直言不可能，吳表示，2022的「三腳督」，有兩人是大藍軍，2018年姚文智其實可以拿到20%，不過當時柯文哲可以拿到綠營選票。如今陳時中通吃綠營，能量比姚文智高，一定可以拿到30%選票。