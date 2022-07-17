石油難增產人權立場倒退　分析：拜登中東行無突破

▲拜登訪問沙烏地阿拉伯。（圖／路透）



中央社

美國總統拜登上任後首訪中東，尋求重申華府影響力。分析認為，石油增產恐無望、以色列-沙烏地阿拉伯關係無進展，而且人權立場倒退，此行沒有取得任何外交突破。

法新社報導，在從能源價格，到人權，以及以色列區域角色等議題上，拜登4天中東行就算有成效可言，恐怕也無足輕重。

沙烏地阿拉伯解除了對往返以色列飛機的飛越領空限制，這是拜登此行少數幾項具體成效之一，拜登本人稍早說這是件「大事」。但是美國總統座機「空軍一號」（Air Force One）昨晚回到華府後，利雅德對此輕描淡寫。

華府智庫中東研究所（Middle East Institute）的卡圖勒斯（Brian Katulis）認為拜登行程中宣布的舉措「不太顯著」，如此評價幾乎沒有人會有意見。不過他也提到，仍有一些代表著「也許有什麼較重大成果將會出現的正面跡象」。

卡圖勒斯說：「他們不會一夕改造這個地區，如果要讓這麼多項第一步充分發揮潛能，區域有關各方還有很多事得做。」

拜登2018年曾就諸如記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）殘殺案等侵害人權問題，矢言會讓此行最後一站的沙烏地在國際間成為「賤民國家」。但是拜登在沙烏地的舉動令人權運動人士大吃一驚，對他的評價也更為嚴厲。

▲拜登上任後首次中東行。（圖／路透）



● 石油難望增產

沙烏地向來是行程中最令人憂心的一站。俄羅斯侵略烏克蘭導致能源價格飆漲，拜登此行面臨爭取利雅德支持的強大壓力。日增的油價已經威脅到美國民主黨在11月期中選舉的贏面，華府迫切需要這個全球最大原油出口國助一臂之力，讓油價降低。

拜登15日與沙烏地領導人展開雙邊會談後表示，正「盡我所能」希望可以提高石油供應，但是他同時表示，「還要再過數週」才會看到具體成果，而目前並不清楚將有什麼可能的成果。

白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）也告訴記者，任何行動「將會在石油輸出國家組織與結盟油國（OPEC+）架構下達成」，此一說法降低了外界的期望。

拜登隔天與波斯灣合作理事會（Gulf Cooperation Council）6個成員國，以及埃及、伊拉克、約旦領導人進行高峰會，沙烏地外長費瑟（Faisal bin Farhan Al Saud）親王在記者會中指出，石油「其實不是主題」。

沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）承諾將產能增加到每天1300萬桶，但此事5月間就已首度宣布，而且註定無法於2027年前實現。

▲埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）與拜登會面。（圖／路透）



● 沙以關係乏進展

在增進以色列與阿拉伯國家關係的議題上，利雅德似乎幫忙拜登拿下一勝，至少在一開始是如此。

儘管雙方商業和安全關係祕密增長，沙烏地從不曾承認以色列，並且拒絕加入2020年由美國促成、讓以色列與巴林和阿拉伯聯合大公國關係正常化的亞伯拉罕協議（Abraham Accords）。

沙烏地航空當局15日上午宣布解除對「所有航空公司」飛越領空限制，為以色列飛機運用沙烏地領空舖平道路。

以色列總理拉皮德（Yair Lapid）宣稱，此舉為「與沙烏地阿拉伯關係正常化正式邁出第一步」。但是這種想法昨天立刻遭到沙烏地外長費瑟予以駁斥，強調此舉與以色列「毫無關連」，而且「不是任何進一步作為的前兆」。

拜登走訪以色列和巴勒斯坦自治區（Palestinian Territories）期間，停滯已久的以巴和平進程同樣毫無進展，使得他只能聚焦在對巴勒斯坦人提供4G網路等經濟措施上。

▲美國總統拜登訪問沙烏地阿拉伯後，搭機返美。（圖／路透）



● 人權立場倒退

拜登與拉皮德簽署新安全協議，作出美國絕對不會允許伊朗取得核武的承諾。

但是此一協議無法遮掩兩國在作法上的分歧。拉皮德明確表示，外交和談判有所不足的時候，動武必須是一個選項；拜登則再次確認他仍然想要給外交一個機會，強調動武是「最後手段」。

拜登此行遭遇到的最嚴重反彈來自他與沙國王儲穆罕默德．沙爾曼的會面。美國情報機構曾斷定，哈紹吉慘遭殺害和肢解的行動獲得穆罕默德．沙爾曼「批准」。

兩人15日見面時碰拳打招呼的舉動，遭「華盛頓郵報」（The Washington Post）發行人兼執行長萊恩（Fred Ryan）批評「可恥」。哈紹吉生前為華郵專欄作家。

華府阿拉伯波斯灣國家研究所（Arab Gulf States Institute）的德旺（Kristin Diwan）說：「拜登總統跟穆罕默德．沙爾曼如此問好令人痛苦，畫面表現出我們將無力追究責任。」

沙烏地異議人士阿拉勞德（Abdullah Alaoudh）指出：「那代表著嚴重倒退。」阿拉勞德的父親是沙烏地著名神職人員，於2017年影響深遠的打壓異己行動中遭到關押。

但是就跟在其他議題上一樣，要沙烏地在人權議題上立即讓步，可能性向來不高。其他專家認為，此事不至於讓拜登此行失敗收場。

分析家伊比斯（Hussein Ibish）指出：「此次訪問本身堪稱是一項成就，尤其對沙烏地這邊，特別是對穆罕默德．沙爾曼而言。」

至於對拜登來講，伊比斯認為，此行致力修復他個人，以及華府與利雅德的政治關係。他說：「這一點看起來已經達成了。」