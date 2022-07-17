拜登又口誤！中東演說突爆「致敬美軍的自私」　尷尬影片曝光

記者吳美依／綜合報導

美國總統拜登13-16日展開上任後首次中東行，本趟出訪的最後一天，他在沙烏地阿拉伯發表演講，竟然一時口誤，把「美軍的無私（selflessness）」說成「美軍的自私（selfishness）」，儘管立刻糾正，仍讓現場陷入一陣尷尬。

拜登16日出席吉達（Jeddah）的海灣阿拉伯國家合作委員會（GCC）峰會時說，「自從9/11以來，美國總統首次在美軍並未參與該區域戰鬥的情況下，訪問這個地區。我們將永遠致敬曾服役美軍的勇敢、自私、（改口糾正）無私及犧牲，包括我的兒子波伊少校（Major Beau Biden），他在伊拉克駐紮1年。」

▲拜登16日出席海灣阿拉伯國家合作委員會（GCC）會議（圖／路透）

拜登口誤之際，就連國務卿布林肯（Antony Blinken）也用力地眨眼睛，並在座位上不安地調整姿勢。2天前，拜登出訪以色列時，也在正式訪問時口誤，把「大屠殺的恐怖」（horror）說成了「大屠殺的光榮」（honor），讓人捏一把冷汗。

拜登2021年1月宣誓就職，以78歲高齡成為美國史上最年長總統，此後，外界對其健康狀況及心智能力的質疑聲浪不斷，每次口誤、失言或受傷，不僅格外引發關注，也進一步加深輿論憂慮。

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