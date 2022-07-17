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川普戰隊陸續回歸！傳再挑戰2024總統大位　全力籌組影子政府

▲▼美國前總統川普。（圖／路透）

▲美國前總統川普。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國前總統川普日前向媒體透露，已經決定再戰2024美國總統大位，而現在更有消息傳出，他的前助手們已經開始籌組「影子政府」，目的就是要讓他在2024年當選後可迅速接軌，目前已經回歸的成員包含前白宮顧問康威、前內政部長柏恩哈德等人。

根據《彭博社》報導，由川普前內閣成員、世界摔角娛樂公司（WWE）共同創辦人麥馬漢（Linda McMahon）成立的非營利組織「美國第一政策研究所」（America First Policy Institute）正負責幫川普籌組影子政府，甚至可以說是替2024年任何一個接管白宮的共和黨候選人籌備的內閣人選，名單還包括白宮高級官員，甚至是聯邦機構的首長。

《彭博社》取得的消息指出，許多川普的前任部屬都已回歸團隊，包含前白宮顧問康威（Kellyanne Conway）、前內政部長柏恩哈德（David Bernhardt）、前國家情報總監雷克里夫（John Ratcliffe）等人。

▲▼前白宮顧問凱利安（Kellyanne Conway）。（圖／達志影像／美聯社）

▲前白宮顧問康威。（圖／達志影像／美聯社）

川普日前才向《紐約雜誌》透露，已決定參選2024年美國總統大選，正在考慮對外正式宣布的時機點，有可能會落在9月。不過，川普26日將在華府舉辦「美國優先」（America First）峰會，據了解川普團隊的消息人士指出，他隨時可能會對外宣佈參選。

目前川普團隊內部有兩種意見，包含佛州州長德桑提斯（Ron DeSantis）在內的一派人認為，川普應該立即宣布參選，對潛在的競爭對手立下標竿。但另一群人認為，川普應盡量延後宣布，一來可以避免大眾將焦點再度放在2021年1月6日的國會暴動調查上，另一方面也可以讓川普籌募資金的管道不受到聯邦法規限制。

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