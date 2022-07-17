拜登中東行「空手而回」還被狠潑冷水　路透社點出2大敗筆

▲拜登結束沙烏地阿拉伯出訪行程後，搭機返美。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國總統拜登13-16日展開上任後首次中東行，但《路透社》指出，他沒有說服各國提高石油產量，未能成立一個納入以色列及波斯灣國家的安全聯盟，一起對抗伊朗威脅，甚至遭到華府最重要的阿拉伯盟友，也就是沙烏地阿拉伯「潑冷水」，這一趟出訪之旅可說是「空手而回」。

拜登迫切希望，以沙國為首的石油輸出國組織（OPEC）加大產量，以協助降低油價，緩解美國40年以來最嚴重的通貨膨脹，因為這正在威脅他的支持率。此外，拜登也希望遏止伊朗的區域影響力，以及中國的全球影響力，儘管他因為《華盛頓郵報》記者「哈紹吉之死」而感到厭惡，但為了美國的能源及安全利益，仍決定「重新調整」而非撕裂美沙關係。

▲拜登16日在沙烏地阿拉伯出席海灣阿拉伯國家合作委員會（GCC）會議（圖／路透）

拜登中東行首先訪問以色列，接著飛往沙烏地阿拉伯。在吉達（Jeddah）舉行的阿拉伯峰會上，他表示華府仍將繼續扮演中東的積極合作夥伴，也提出自己對美國參與中東事務的想法及戰略。不過，峰會公報展現的會晤成果，卻仍是含糊不清的。

一名高級政府官員向記者透露，「我們相信，在這個地區盡可能囊括更多能力，將是很有價值的，當然還有以色列，他們擁有強大空中及導彈防禦能力，正如他們所需的那樣。但我們正在與這些國家進行雙邊討論。」

不過，沙國外交部長沙特王子（Prince Faisal bin Farhan Al Saud）說，他不知道任何有關「波斯灣─以色列防禦聯盟」的討論，該國也沒有參與這樣的對話。利雅德決定對所有航空公司開放空域，和「與以色列建交」毫不相干，也不是採取相關行動的前兆。

《路透社》指出，拜登想要推動中東安全聯盟，整合各國防空系統，但可能很難說服與以色列沒有關係、且不願加入「反伊朗聯盟」的阿拉伯國家。他「空手」離開這個地區，卻向外宣稱，期待看到OPEC在8月3日峰會後提高產量。

▲拜登與王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）碰拳頭。（圖／路透）

哈紹吉（Jamal Khashoggi）是沙烏地異議人士，為《華盛頓郵報》撰寫專欄。他2018年10月前往沙烏地駐伊斯坦堡領事館，卻遭母國特務謀殺、殘忍肢解。美國情報機構多項調查指出，正是沙國王儲沙爾曼批准這個抓捕及謀殺行動。

不過，拜登15日下機後，就與沙國王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）碰拳頭打招呼，儘管他當面告訴對方，應該要為哈紹吉之死負責，卻仍招致國內批評。

一名沙國部長透露，拜登提及「哈紹吉之死」時，沙爾曼回應，「沙烏地阿拉伯已經採取行動，就是為了避免類似憾事重演，美國也曾經犯錯，包括在伊拉克的時候。」外交部長朱貝爾（Adel al-Jubeir）說，「王儲認為…美國試圖把價值觀強加到阿富汗及伊拉克時，不僅沒有奏效，事實上還適得其反。每個國家都有不同價值觀，這些價值觀應該獲得尊重。」

▲《路透社》指出，拜登被華府最重要的阿拉伯盟友潑冷水。（圖／路透）



另一名政府高官也說，拜登將宣布，華府承諾在近期與長期食物安全計畫中，向中東及北非提供10億美元援助，而波斯灣國家也承諾，將在未來兩年挹注30億美元，用於符合美國在全球基礎建設及投資方面的計劃。

《路透社》指出，這次交鋒突顯出，華府與利雅德（Riyadh）在哈紹吉之死、油價及葉門戰爭等問題都出現緊張關係。波斯灣國家拒絕與西方國家站在同一陣線、為了烏克蘭而反抗俄羅斯，同時尋求美國對雙邊戰略關係做出具體承諾。