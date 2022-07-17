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陳時中出新書　自爆曾申請綠卡：本來準備當完兵就出國

▲▼陳時中出新書《溫暖的魄力：陳時中的從醫初心》。（圖／Facebook／陳時中）

▲陳時中出新書《溫暖的魄力：陳時中的從醫初心》。（圖／Facebook／陳時中）

記者杜冠霖／台北報導

陳時中宣布參選台北市長後，今（17）日也公開新書上市資訊，他在臉書分享自己簽了好多本，手很酸，陳時中在書中也透露，自己念大學時，正逢台灣退出聯合國，社會動盪不安，因此曾經申請綠卡，準備畢業後當完兵就出國，但這段時間又發生了許多驚天動地的大事件，像是中美斷交、美麗島事件等。

對於曾申請綠卡引起討論，陳時中下午出席全國黨代表大會受訪說明，台灣退出聯合國的時候，台灣有一股出國潮，因此開始申請綠卡，「但是學校畢業後，覺得應該根留台灣，就沒有繼續在辦了」。

陳時中新書《溫暖的魄力：陳時中的從醫初心》在今日由天下文化發行，內容述說從家庭教育、求學、擔任醫師到公職的過程，更獲得蔡英文、 賴清德、陳建仁、蘇貞昌等重量級人物專文推薦。

新書自序甚至以「本來就沒有在神壇上」為標題，他提到，自己從很年輕的時候，就開始參與公共事務了，之後也進入公部門服務；但一直不是活躍於檯面上的人物，直到COVID-19 疫情爆發以後，擔任防疫指揮官，民眾才開始對他有比較多的認識。

陳時中在新書中自述，一九七一年，自己大學聯考失利，未能如願考上名校醫學系，而是落到台北醫學院牙醫系，「現在大家可能都覺得牙醫系很好，台北醫學院也是好學校，怎麼會說是失利、落到？」

陳時中解釋，自己念高中時，牙醫的地位完全不能跟今天相提並論。當時台灣牙醫界密醫充斥，良莠不齊，牙醫系的分數也跟現在差很多，而他從小到大成績都名列前茅，「心裡難免有一點傲氣作祟，覺得牙醫系不是我心目中理想的科系，台北醫學院在當時也不是最頂尖的學校，完全無法接受這個結果。」

陳時中坦言，勉勉強強念了一學期，還是難以排解那種挫折感，於是他跟爸爸攤牌，承認自己徹底失敗，告訴他想重考。但當時正逢台灣退出聯合國，社會氣氛很不安，爸爸覺得我若是留在台灣，前途難料，並不贊成我重考：「你若重考，只是加了（浪費）錢，擱了時間，還是趕緊念一念出國好了。」

陳時中說，爸爸那邊有很多親戚住在美國，「於是我申請了綠卡，留在北醫繼續讀書，準備畢業後當完兵就出國。」但後來在高中好友忠告下，陳時中自己設定了一個目標：參加國家考試，一定要把牙醫執照考到。從那時起，我開始加入同學組的讀書會，一起準備國考。最後，陳時中在當兵退伍前考到了執照。當完兵後，綠卡也申請下來了，若按原訂計畫，就要負笈美國。可是，這段時間又發生了許多驚天動地的大事件，像是中美斷交、美麗島事件等。

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