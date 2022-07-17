陳時中競選團隊超強陣容迅速就位　蔣萬安神回一句話酸爆





▲國民黨台北市長參選人蔣萬安。（圖／蔣萬安辦公室表示提供）

記者羅婉庭／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中被徵召後立即公布競選團隊規劃，其競總副主委兼分區總督導立委高嘉瑜批評國民黨台北市長參選人蔣萬安端不出團隊、政策。蔣萬安今（17）日表示，民進黨若在防疫物資準備上像選舉佈局一樣快，台灣疫情早被控制。

針對陳時中競選團隊迅速就位，蔣萬安上午前往大同區出席宗教活動前受訪表示，他會用民眾最喜歡的方式與大家互動，這是最能夠傾聽民意的方式，他也大酸民進黨，若在防疫物資準備上向選舉布局一樣快，台灣疫情早被控制，邊境早就開放。

面對高嘉瑜批評「太有閒情逸致，民調在原地踏步」，可能被陳時中、台北市副市長黃珊珊超過，蔣萬安表示，他每天都在勤走、努力一直拚，大家都可以看到。媒體追問陳時中團隊有焦糖哥哥、還有高嘉瑜歌聲，是否認為戰力太強？蔣萬安笑答，民進黨這次縣市長選舉過程，不管是提名人選或是競選團隊人事安排，其實根本沒在意在地民眾感受，才有這樣的名單出現。

至於發言團隊何時形成，蔣表示，很早就有很多支持者，包括黨內、立法院、議員、議員參選人給他很多協助，早就培養好合作默契，他在意的是一點一滴為民眾解決問題，而不是每天公布大咖，在周邊壯聲勢，因為市民才是真正的主角。

蔣萬安也強調，黨部在接下來選戰布局都有既定目標與節奏，活動、造勢都在既定規劃中，至於總幹事有無屬意人選，蔣強調都在規劃中，適當時機會對外說明。