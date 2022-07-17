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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

和陳時中相處一個禮拜　管碧玲：我已經看到台北未來的希望

▲民進黨中執會後，徵召陳時中參選台北市長。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳時中獲民進黨徵召參選台北市長，已請辭衛福部長一職。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中公佈最新競選團隊名單，同黨立委管碧玲將擔任政策小組總召集人。管碧玲17日表示，自己人生長遠的歷史，有25年在台北成長，期間對台北市的建樹，成績單十分亮眼，而這次協助打選戰，和陳時中一個星期的相處，「我已經看到台北未來的希望！」

陳時中的競選團隊找來管碧玲擔任政策小組總召集人，而政策下組中，下設「中央政策平台」及「議會政策平台」，前者包括立委吳玉琴、洪申翰、范雲，後者則由資深台北市議員周威佑擔任召集，卻引來部分聲音批評。

面對質疑，管碧玲說，她是在1975年和爸爸媽媽搬到台北，2000年才再南下高雄，2005年開始，在立法院上班到現在，結婚後和丈夫開始搶救、保護古蹟，搶救推動了北投溫泉博物館，搶救、保存了北投台銀舊宿舍、前日軍台北衛戊醫院北投分院、北投文物館、普濟寺、北投長老教會教堂、草山御貴賓館、草山教師會館、北投穀倉、北投公園石橋、天狗庵紀念公園、梅庭、七虎球場等等，像是蔡瑞月舞蹈社、華山文創園區，來有當年的台北酒廠跟已經在建構鐵道博物館的臺北機廠，這些重大的文化資產，都是他們從危急中搶救、保護下來的！

管碧玲表示，他們們在台北市搶救、保護的文化資產，有的已經風華再現，成為人人喜愛的都市空間，有的正在重建、有的卻被政府遺忘，還在荒廢，令人心痛，而這是她對台北市的努力，這次協助陳時中競選辦公室，組織政策小組，是在國家已經去除重北輕南的政策，讓全國均衡發展的時代，團隊的眼界已經放眼全球。

管碧玲也說，和陳時中部長一個星期的相處，已經看到台北未來的希望，「台北值得更好，陳時中值得期待！」她已經是非常資深的政治工作者，看到政治攻防中的刀光劍影，就像看到一個眼花撩亂的奶油蛋糕，我會冷靜的刮除ㄧ層層奶油，尋找裡面有什麼材料，好的材料，都是老師，自己不會以人廢言，如果材料中有錯誤的認知或批評，她就會這樣好好說明。

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