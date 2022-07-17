被酸「只會唱歌」氣炸不忍了　高嘉瑜嗆蔣萬安：空洞只靠外表

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委高嘉瑜擔任民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊分區總督導，遭藍營狂酸「台灣民眾最記得高嘉瑜的專長就是唱歌」。對此，高嘉瑜今（17日）再度怒嗆國民黨參選人蔣萬安說，蔣空洞、只靠外表，提出的政策不是老飯重炒、就是被打臉早就在做了，「真的有能力和資格代表參選台北市長嗎？」

▲民進黨立委高嘉瑜。（資料照／記者黃哲民攝）

高嘉瑜今天上午受訪批評蔣萬安說，從5月25日被國民黨提名到現在，競選團隊和競選總幹事在哪裡沒有人知道，大家只看到他相繼碰壁、接連被拒絕，代表國民黨內部對於是否提名他還有不同的聲音，這樣一個不團結的國民黨，對於一個團結的民進黨卻是酸言酸語、指指點點，真的讓人無法苟同、也不能接受。

高嘉瑜痛罵說，蔣萬安到現在連個像樣的政策跟政見都沒有看到，只看到他找百萬級攝影師拍帥帥的「王子形象照」、到公園去跳舞，此外他提出中正紀念堂轉型為「台灣建設紀念館」，被深藍反彈，後來又自己改口稱中正紀念堂轉型是「吃飽太閒的政治議題」，這樣自打臉的行為，真的有能力和資格代表參選台北市長嗎？

高嘉瑜諷刺說，蔣萬安提出老人年金，是「老飯重炒」，還有他提出青銀共居的政策，也被打臉早就已經在做了，請問蔣萬安到底有什麼政策？這樣一個空洞、只靠外表來參選的台北市長參選人，真的符合市民期待嗎？

另外於陳時中競選團隊逐漸成形，高嘉瑜形容，這次選舉對民進黨而言，唯有團結才能勝選，所以一定上下團結一心、各盡其力，就像「少林足球」一樣，各個身懷絕技、各就各位，一起打贏團結的選戰。

陳時中競選團隊總幹事、立委吳思瑤表示，陳時中雖然是「選舉新手」，但是立即上手，讓外界看到他的企圖心，「這不是一場單靠個人光環就能成就的選戰，必須群策群力、團隊作戰」，因此團隊將會持續擴散能量、廣邀人才。她也酸蔣萬安團隊付之闕如，副市長黃珊珊則繼續使用行政資源，企圖把公務體系作爲個人競選團隊，台北市民自有公評。