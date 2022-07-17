日大叔獨登「南阿爾卑斯山」！受困7天奇蹟生還　靠吃草維生

▲男子受困7天後竟靠著自己的力量找到下山的路。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者王佩翊／編譯

日本一名60歲公務員9日獨自一人攀登位於長野縣的南阿爾卑斯山，原本預計2天1夜的行程，卻因為在山上迷路，整整受困了7天。過程中，他靠著食用山上野餐與泉水維生，終於在16日自己找到下山的路，奇蹟生還。相關人員隨後將他送往醫院治療，雖然狀態仍虛弱，但並無大礙。

根據《長野電視》報導，長野縣飯田市公所的一名60歲男性公務員9日獨自進入南阿爾卑斯山。他原本預計10日就要下山，沒想到當天卻未見蹤影，直到11日仍失去聯繫，家屬這才嚇得連忙報警。警方與當地救難隊接獲通報後，隨即上山搜索，可惜並未發現男子身影。

警方13日也重新展開搜查，但是依舊沒有發現走失男子。正當所有人都放棄希望時，男子在16日晚間10時左右，靠著自己的力量，順利找到下山的路，並聯絡同事請求協助。

同事接到電話後連忙通知警消，而男子隨後也被送往飯田市的一間醫院治療。經過診治，該名迷路男子雖然沒有受到嚴重的外傷，但身體狀況仍然虛弱，所幸已無大礙。

男性事後表示，他登山時不小心迷路，因此找不到下山的道路，肚子餓了就吃身上的食物，但是沒過多久食物也沒了，只好靠著山上的野草與泉水維生，所幸最後仍靠著自己的力量奇蹟生還，並找到下山的路。

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