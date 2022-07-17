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疫苗衝擊「身材教科書」　日大批AV女優拒打！達人：大家嚇壞了

▲▼AV女優瀨名光（瀬名ひかり）有「身材教科書」的封號。（圖／翻攝）

▲AV女優瀨名光打完疫苗後傳出嚴重副作用。（圖／翻攝推特）

記者張靖榕／綜合報導

「TRE台北國際成人展」日前宣布2023年確定重啟舉辦後，主辦方即向日本事務所聯繫，得知女優考量隔離和打疫苗等問題，沒有立刻點頭答應。台灣AV達人「一劍浣春秋」對此指出，不少女優至今都未打疫苗，原因是人稱「身材教科書」的瀨名光（瀬名ひかり）在接種疫苗後身體發生的嚴重變化，其他女優聽聞，「大家都嚇壞了」。

一劍浣春秋表示，經紀人的回覆是疫苗相關的流言很多，加上許多女優認為自己年輕，染疫也不會太嚴重，但若沒有染疫卻因為接種疫苗導致身體出問題，那就太不值得了，才會普遍沒什麼意願去接種COVID-19疫苗。

▼瀨名光因為疫苗副作用，嚴重影響新片產量。（圖／翻攝推特）

▲▼AV女優瀨名光（瀬名ひかり）有「身材教科書」的封號。（圖／翻攝推特）

▲▼AV女優瀨名光（瀬名ひかり）有「身材教科書」的封號。（圖／翻攝推特）

▲AV女優瀨名光（瀬名ひかり）有「身材教科書」的封號。（圖／翻攝推特）

疫情前女優們積極到海外鞏固日本AV產業，但經紀人表示疫情爆發後相關活動停止至今，導致資深女優們出現惰性，對於到海外已是興趣缺缺，更重要的是，有「新一代身材教科書」封號的AV女優瀨名光，就因接種疫苗後嚴重過敏，皮膚多處起紅疹，甚至連化妝也蓋不掉。

一劍浣春秋指出瀨名光雖然去看過醫生，但情況仍不穩定，新片產出也受到影響，嚴重副作用的情況傳遍AV界，讓許多原本就抱持觀望態度的女優，更加不敢去打疫苗，「大家都嚇壞了」。

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