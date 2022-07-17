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女大生全裸噴血！遭男同學「灌醉硬上」墜樓慘死　手機成破案線索

▲▼南韓仁荷大學。（圖／翻攝自仁荷大學臉書）

▲一名酒醉女大生被性侵後，從仁荷大學某校舍3樓墜樓慘死。（圖／翻攝自仁荷大學臉書）

記者羅翊宬／編譯

南韓日前爆發一起校園性侵致死命案，在仁荷大學就讀一年級的20多歲女大生A某15日被發現酒醉全裸倒臥道路，不僅頭部出現鮮血，就連耳朵與嘴巴都噴出血液，送醫不治。警方在校舍發現年僅20歲男同學B某的手機，成為破案關鍵，研判A某是從校舍3樓墜樓慘死。

根據《韓聯社》、《News1》，女大生A某15日凌晨3時49分被行人發現倒臥在仁荷大學位於仁川市彌鄒忽區校區的後門道路上，不僅渾身充滿酒氣，甚至還一絲不掛，頭部、耳朵、嘴巴鮮血直流，心跳早已停止，送醫後仍回天乏術，警方調閱監視器影像後，決定將男同學B某以準強姦致死罪嫌緊急逮捕，同時申請羈押令狀。

該棟建築物共有5層樓，全裸的A女則是從3樓走廊1公尺高的窗邊墜樓慘死，一旁發現A女的上衣，至於內衣褲、褲子則在校內其他地方被發現，懷疑B男恐怕是想要湮滅犯罪證據。

警方在該棟校舍內尋獲B男遺落下來的手機，於是透過手機內的線索與監視器，循線找到B男的住處，原本以關係證人的身份傳喚B男調查，最後以嫌疑人的身份將之緊急逮捕。

根據監視器影像，可以看到15日凌晨1時30分，B男攙扶著A女進入該棟校舍，直到A女墜樓斷氣身亡前，兩人一起喝酒，校舍內並無其他人，直到凌晨3時49分A被人發現倒臥在校舍旁道路。

▲▼南韓仁荷大學。（圖／翻攝自仁荷大學臉書）

▲▼南韓仁荷大學。（圖／翻攝自仁荷大學臉書）

▲▼南韓仁荷大學。（圖／翻攝自仁荷大學臉書）

眼見東窗事發無以彌補，B男才向仁川彌鄒忽警察署坦承犯下性侵案，不過他矢口否認故意從3樓窗邊將A女推下樓。於是，警方前往事發現場，由身材高大的警察扮演B男、身材矮小的警察扮演A女，排演男方推女方墜樓的幾種可能性。

目前警方已將A女的遺體送往國立科學搜查研究院解剖，等候釐清確切死因。

另外，B男今（17）日已被移送治仁川地方法院進行羈押前審訊，預計下午3時30分展開審訊，下午或晚間可以得知結果。

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