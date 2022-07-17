槍擊安倍前1天就「暗示刺殺行動」！　山上徹也秘密信件內容曝

▲山上徹也早在暗殺前1天就暗示自己即將犯案。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本前首相安倍晉三8日在奈良遇刺身亡，經警方調查，41歲的槍手山上徹也其實早就預謀已久，不僅事前在家中研究、製造各式土製手槍與炸藥，還在犯案前一天提前到岡山埋伏安倍，但因計畫失敗，隔日才會繼續跟蹤到奈良。如今有一封秘密信函曝光，疑似是他在岡山突襲失敗後寄出的，內容則暗示自己即將刺殺安倍晉三。

根據《讀賣新聞》報導，安倍晉三8日到奈良進行助選演說前，7日也曾到岡山助選，當天晚上他在一個講堂發表演說，而山上徹也也偷偷跟到現場，只不過最後並未選在當時犯案，而是等到隔日安倍到奈良後才動手。奈良縣警方在近日的搜查發現，山上7日疑似向住在山陰山陽地區的一名男子寄送可疑信件。

警方從信件的郵戳判斷，山上應該是在前往岡山會場的途中投遞此封信件。經警方調查，信封中裝有1張A4大小的信件，並非用手寫而是用影印，雖然信件上並未註明寄件人，但是除了信件外，還附上了一份統一教會同意退還山上徹也與其母親捐款的協議書影本，而這份協議書上明確記載著山上徹也的姓名與當時的地址。

▲安倍晉三8日遇刺身亡，並在東京增上寺舉行家祭。（圖／路透）



據悉，收件人為一名長期在網路上經營批判統一教會活動的部落客，而山上徹也則在寄給這名男子的信件中寫道，自己是對方的讀者，並介紹了成長經歷以及和統一教會長達30年的糾葛。

山上在信中提到安倍晉三並表示，「我也覺得很痛苦，他跟我本來也不是敵人。他只不過是現實世界中最具影響力的統一教會的其中一名信徒。但對現在的我而言，已經沒有餘力去思考安倍的死會帶來什麼樣的政治意義與結果。」

山上犯案後隨即被逮，而他則聲稱犯案動機是安倍晉三與其外公岸信介與統一教會有勾結，但是統一教會（現改名為世界和平統一家庭聯合會）的日本分部也在第一時間出面澄清，強調與這兩人並未與教會有關聯。

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