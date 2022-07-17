首爾「同志遊行」睽違3年！13萬人冒雨盛裝出席　基督徒穿白衣反對

▲首爾同志遊行睽違3年舉辦，市廳廣場前擺出巨幅彩虹旗。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓性少數族群的一大盛事「第23屆首爾酷兒文化節」於昨（16）日在首爾市廳廣場前盛大展開，主辦方聲稱有13萬5千多人參加，人群更是冒著大雨上街。此為睽違3年再度舉辦的活動，為配合新冠防疫政策，已連續2年改成線上舉辦，包含美國駐韓大使、紐西蘭駐韓大使與其同性伴侶都上台發言。

根據《韓聯社》、《News1》，隨著今年政府鬆綁防疫政策，連續2年改為線上舉辦的「首爾酷兒文化節」（首爾同志大遊行）終於在酷熱的「初伏」（夏季三伏之一）盛大展開，市廳廣場前擺著一幅巨面彩虹旗，今年的標語為「活下去吧、在一起吧、向前走吧」。

▼首爾同志大遊行睽違3年舉辦。（圖／達志影像）

▲民眾打扮成《魷魚遊戲》工作人員與123木頭人女童。（圖／達志影像）

人權公民團體、大學性少數者社團、宗教團體，以及加拿大、荷蘭、德國、美國等主要國家大使館皆前往市廳廣場擺攤，攤位數量多達72個，攤位活動從上午11時起展開，參與人潮開始聚集。

首爾酷兒文化祝祭組織委員長楊善宇（양선우，音譯）表示，「性少數族群自從新冠疫情以後，便過著更加孤單寂寞、孤立無援的生活，民眾等待今天等得很久了，其他首爾市民朋友們雖然因為交通管制而感到不方便，但性少數者們除了今天以外，其他364天都得承受這種不方便、鬱悶的生活。」

已出櫃的美國駐韓大使高德柏格（Philip Goldberg）於下午4時上台發言，「我們將會為人權與各位挺身而戰！美國反對任何地方出現的歧視、期盼建構所有人受到尊重的社會，為了證明美國的理念，我才決定出席這場盛事。」

紐西蘭駐韓大使特諾（Philip Turner）則與同性伴侶一起上台，「包含任何的性傾向，所有人應該過著自由無拘的生活。」

▲美國駐韓大使高德柏格上台發言。（圖／路透社）

自稱是性少數者的26歲金香起（김향기，音譯）舉著批判首爾市長吳世勳的看板，認為首爾市府雖然允許舉辦同志大遊行，但卻嚴格限制戴口罩、控管一切任何對青少年有害的文宣，並禁止過度裸露身體，「明明歌手PSY的『濕身秀』演唱會上沒有控管衣著或口罩，然而針對性少數者的活動卻做出嚴格控管措施，讓人想起獨裁政權管控女性穿迷你裙。」

參與人潮從下午4時30分開始展開遊行，從首爾市廳廣場出發，行經乙支路入口、鐘閣站後再回到市廳廣場，遊行距離達3.8公里，不過途中卻剛好碰上暴雨，導致接下來的表演活動全數取消。

雖然主辦方聲稱多達13萬5000人參加，然而警方所統計的參與人數為1萬4000人。

▼民眾冒著大雨持彩虹旗參與遊行。（圖／達志影像／美聯社）

▲首爾市廳廣場另一端，身穿白衣的基督教、保守派團體成員展開反對集會。（圖／達志影像／美聯社）

位於首爾市廳廣場的另一端、大漢門與首爾市議會前，則出現由基督教、保守團體所組成的「反對集會」，出席民眾穿上白衣，手持反對制訂《反歧視法》的標語，警方估計約有1萬5000多人參加。

來自首爾某教會的牧師表示，「同性性行為是愛滋病的主要感染途徑，這已經獲得醫學證明，一旦《反歧視法》通過修訂，則宗教將會受到迫害！」

警方派出58個中隊的人馬將雙方隔開，雖然雙方有言語上的爭鬥，卻未演變成肢體衝突。

另外，南韓動保團體則於16日前往首爾龍山站召開集會，呼籲反對食用狗肉。

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