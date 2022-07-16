山上徹也曾用「壓力鍋」自製炸彈！　1關鍵原因改成槍殺安倍

▲奈良縣警方當場制伏山上徹也。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本前首相安倍晉三遭41歲槍手山上徹也持自製手槍攻擊，中彈送醫後仍不治身亡。警方事後在山上家中搜出大量土製手槍與炸藥，而他也自稱，是為了攻擊統一教會才會鑽研自製手槍。山上被移送檢方偵辦後一度聲稱，自己曾經使用壓力鍋製作炸彈，但實驗後卻因為1個原因作罷，改以槍擊暗殺安倍晉三。

根據《每日新聞》報導，奈良縣警察經調查後發現，山上徹也為了提高暗殺的成功度與準確度，在家反覆測試並製作各類武器，早就蓄謀已久。而他本人則聲稱，原本是想要攻擊統一教會的長老，但是因為疫情，遲遲未能等待對方訪日，同時又認為安倍晉三與其外公岸信介與統一教會有所勾結，因此才將目標轉到安倍身上。

據山上的親戚表示，他的母親在30多年前加入目前已經更名為「世界和平統一家庭聯合會」的統一教會，且至少捐款1億日幣（約新台幣2160萬元），甚至因此在2002年破產，家庭經濟狀況陷入困境。

山上徹也因此痛恨該教會，甚至在2005年1月企圖自殺，當時他仍是海上自衛隊隊員。在被問到自殺原因時，他甚至表示，因為母親把家裡的錢用完，他希望能把自己死後的保險金留給兄弟姊妹。

山上徹也在接受調查時坦言，一開始曾在網路上學習製作炸藥的方法，並使用壓力鍋製作炸彈。雖然當時曾經成功引爆，但實驗後卻發現，這種炸彈難以鎖定目標，可能會波及旁人，因此才改為研究手槍，最終更選擇使用自製手槍攻擊安倍晉三。

嫌犯到2022年2月為止至少成功做出6把自製手槍，而他直言，全都是參考網路上的影片研究而成。而他用來攻擊安倍的手槍只要按下一次板機，最多可以射擊6發子彈，是殺傷力極強的構造。

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